ANP registró superávit de U$S 57 millones en 2025, 32% más en relación al año anterior

Repaso de actividad

Genta realizó un repaso del trabajo actual del organismo para mejorar la competitividad del sistema portuario, y un balance de los primeros 15 meses de gestión. El año pasado, el resultado económico de la ANP en 2025 llegó a U$S 57 millones, un 32% más que el año anterior. Detalló que el movimiento de pasajeros aumentó un 5%, de graneles un 29% y en minerales de hierro casi llega a los 3 millones de toneladas, una cifra histórica.

A mayo de 2026, agregó el jerarca, el movimiento de contenedores aumentó un 9% y en movimiento de pasajeros un 7%. Además, el arribo de automotores al puerto de Montevideo superó las cifras históricas.

Aumento de inversión

El titular de la ANP adelantó que el organismo firmará tres contratos de inversión privada en el puerto de Montevideo por U$S 113 millones. Las obras consisten en una terminal de líquidos combustibles, un dique flotante para reparaciones de buques y un depósito especializado para krill.

Para 2027, la ANP adjudicará la licitación pública para remodelar la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, reconstruir el muelle Maciel y las áreas de circulación, que requerirá un monto superior a 100 millones de dólares. En este marco, mencionó la recuperación de la draga D9 “Alfredo Labadie” luego de tres años fuera de servicio.