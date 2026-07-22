ANP registró superávit de U$S 57 millones en 2025, 32% más en relación al año anterior

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la Administración Nacional de Puertos (ANP), celebró los 110 años de su fundación. Durante la ceremonia se anunció que el organismo registró un aumento de cargas y pasajeros que motivó un aumento del resultado económico por U$S 57 millones.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
“El mantenimiento y ampliación de las profundidades, y la total operatividad de los muelles son prioridades de esta administración”, afirmó el presidente de la ANP, Pablo Genta.
Durante el acto se destacó que la inversión en dragado para esta administración llegará a U$S 115 millones, un 81% más del monto destinado en el período anterior. En particular, dijo Genta, la inversión para dragado mediante medios públicos duplicará lo invertido en el gobierno pasado.
Repaso de actividad
Genta realizó un repaso del trabajo actual del organismo para mejorar la competitividad del sistema portuario, y un balance de los primeros 15 meses de gestión. El año pasado, el resultado económico de la ANP en 2025 llegó a U$S 57 millones, un 32% más que el año anterior. Detalló que el movimiento de pasajeros aumentó un 5%, de graneles un 29% y en minerales de hierro casi llega a los 3 millones de toneladas, una cifra histórica.
A mayo de 2026, agregó el jerarca, el movimiento de contenedores aumentó un 9% y en movimiento de pasajeros un 7%. Además, el arribo de automotores al puerto de Montevideo superó las cifras históricas.
Aumento de inversión
El titular de la ANP adelantó que el organismo firmará tres contratos de inversión privada en el puerto de Montevideo por U$S 113 millones. Las obras consisten en una terminal de líquidos combustibles, un dique flotante para reparaciones de buques y un depósito especializado para krill.
Para 2027, la ANP adjudicará la licitación pública para remodelar la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, reconstruir el muelle Maciel y las áreas de circulación, que requerirá un monto superior a 100 millones de dólares. En este marco, mencionó la recuperación de la draga D9 “Alfredo Labadie” luego de tres años fuera de servicio.