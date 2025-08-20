Hacete socio para acceder a este contenido

Salud Centro Martínez Visca |

Salud Mental

INDDHH avala denuncia por riesgo de vulneración de derechos humanos en el Centro Martínez Visca

La INDDHH dio lugar a la denuncia de familiares sobre deficiencias estructurales y presupuestales en el centro, y exige respuestas urgentes del MSP.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) resolvió dar lugar a la denuncia presentada por familiares y usuarios del Centro Martínez Visca, al considerar que el estado actual del centro podría constituir un “riesgo de vulneración del derecho al acceso a la salud mental”.

La denuncia inicial se remonta a mayo de 2023, cuando se alertó sobre un eventual cierre del centro debido a “insuficiencia presupuestal”. En respuesta, la unidad de Defensoría solicitó información al Ministerio de Salud Pública (MSP), que aseguró no tener previsto el cierre y que se tomaban medidas para garantizar la sostenibilidad.

Sin embargo, las denuncias se actualizaron tras comprobar que no se garantizó financiación ni para fines de 2023 ni para los ejercicios presupuestales de 2024 y 2025. Frente a esta persistencia de hechos, la INDDHH derivó el caso a la Unidad de Población en Situación de Discapacidad y al Mecanismo de Vigilancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Falta de respuestas

La INDDHH reiteró solicitudes de información al MSP sobre el financiamiento y la planificación a mediano y largo plazo, incluyendo un informe actualizado. Según consta, el ministerio propuso derivar la consulta al centro, lo que no fue considerado una respuesta adecuada. A pesar de una reunión entre la INDDHH y la coordinadora del Programa de Salud Mental del MSP, no se obtuvo el informe comprometido, lo que motivó nuevas solicitudes por parte de la institución.

La denuncia subraya que el MSP reconoció la ejecución de acciones puntuales para mantener el funcionamiento del centro, pero advierte que no hay planificación estructural ni sostenibilidad financiera garantizada.

Recomendaciones vigentes

Considerando la situación como una vulneración potencial al derecho a la salud mental, especialmente para personas del interior del país, la INDDHH formuló varias recomendaciones al MSP:

Fortalecer la sostenibilidad del sistema de atención en salud mental, con respaldo presupuestal, normativo y organizativo.

Avanzar en la conformación de un sistema articulado y nacional que asegure acceso equitativo y de calidad.

Establecer mecanismos efectivos de coordinación entre los actores públicos y privados del ámbito.

Crear canales institucionales para la participación activa de organizaciones sociales, familiares y usuarios.

Adoptar medidas administrativas para garantizar la continuidad y transformación de los servicios existentes.

Contexto y desafíos

El Centro Martínez Visca cumple un rol central en la rehabilitación en salud mental en Uruguay. Según la Ley 19.529 de Salud Mental, corresponde implementar una política orientada hacia la desinstitucionalización, priorizando dispositivos comunitarios, y promover el acceso al tratamiento en primera línea y con enfoque en derechos. La INDDHH, de acuerdo con su mandado legal, monitorea y defiende estos derechos, incluyendo la recepción de denuncias y la promoción del cumplimiento de las leyes relacionadas.

Los motivos de preocupación no se limitan al financiamiento. También es clave la ausencia de una institucionalidad eficiente que permita avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Rehabilitación, que consolide infraestructura, personal capacitado, criterios técnicos y acceso territorial.

