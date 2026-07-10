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Simón | Mundial |

y un día le volvieron a convertir

Se cortó la histórica racha de Unai Simón sin recibir goles en un Mundial

El golero de España logró alcanzar los 650 minutos sin recibir goles en un partido correspondiente a los mundiales, pasando a la historia de la competición.

Se cortó la histórica racha de Unai Simón

Se cortó la histórica racha de Unai Simón
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El tanto de Charles De Ketelaere a los 41 minutos de la primera mitad, significó el final a una valla invicta en la que el golero de España logró alcanzar los 650 minutos sin recibir goles, pasando a la historia absoluta de los mundiales.

Hay que recordar que en el partido ante Austria en el que España venció por 3 a 0, Simón superó la marca que el golero italiano Walter Zenga había conseguido en el Mundial de Italia 90. En ese momento, el récord era de 519 minutos.

El último tanto que había recibido Unai Simón en un Mundial, había sido ante Japón por el Mundial de Qatar 2022.

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