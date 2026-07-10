Se cortó la histórica racha de Unai Simón sin recibir goles en un Mundial

Luego de haber pasado a la historia como el golero con la mayor cantidad de minutos sin recibir goles en un Mundial, la racha de Unai Simón llegó a su final este viernes luego de que Bélgica le convirtiera en el choque de los cuartos de final.
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El tanto de Charles De Ketelaere a los 41 minutos de la primera mitad, significó el final a una valla invicta en la que el golero de España logró alcanzar los 650 minutos sin recibir goles, pasando a la historia absoluta de los mundiales.
Hay que recordar que en el partido ante Austria en el que España venció por 3 a 0, Simón superó la marca que el golero italiano Walter Zenga había conseguido en el Mundial de Italia 90. En ese momento, el récord era de 519 minutos.
El último tanto que había recibido Unai Simón en un Mundial, había sido ante Japón por el Mundial de Qatar 2022.