Perú: expresidente Pedro Castillo exige ser liberado tras fallo de la ONU

Tras la intentona, la Policía lo capturó y lo detuvo en una dependencia de Lima; posteriormente, el pleno del Congreso lo destituyó bajo la figura constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia.

Luego, el expresidente fue enjuiciado por conspiración para la rebelión y condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, los cuales cumple actualmente en un penal de la capital peruana.

Pedro Castillo y el documento

En la publicación en su cuenta en X, Castillo adjunta el documento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

En el informe, conocido el jueves, el grupo de trabajo de la ONU afirma que "el proceso de destitución parlamentaria estuvo marcado por irregularidades, lo que acentúa el carácter arbitrario de la detención del señor Castillo".

Asimismo, se indica que "teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional".

Informe de la ONU

Por otro lado, el informe señala que en el caso de Castillo "no se cumplió con el requisito de flagrancia, ya que la detención se produjo por una orden verbal de un jefe policial sin competencia legal en el Perú, y el presidente en ejercicio gozaba de inmunidad constitucional, por lo que debió ser conducido al Congreso y no a una sede policial".

El expresidente afirmó este viernes que la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria "confirma, de manera inequívoca, que su encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales".

Asimismo, Castillo advirtió que seguir ignorando el pronunciamiento del grupo de la ONU "no solo profundiza la persecución política en su contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional".

(Sputnik)