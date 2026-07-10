Graciela Villar: "Hay una decisión política de obstaculizar el programa del FA que votó la ciudadanía"

Para Villar, existe "una decisión política de obstaculizar la posibilidad de llevar a cabo el programa que votaron los frenteamplistas en Montevideo y el programa que votaron los ciudadanos uruguayos a nivel nacional".

La evolución de Montevideo y los desafíos

En otro tramo de la entrevista, Villar valoró la evolución de Montevideo y defendió el enfoque social que, según indicó, ha caracterizado a las administraciones departamentales frenteamplistas. "Ha habido un proceso evolutivo interesante", afirmó, y destacó el desarrollo de políticas públicas vinculadas al acceso a la cultura, la salud y los espacios públicos. "La cultura es una herramienta para combatir también las desigualdades y la pobreza, abre otros mundos", aseguró.

Asimismo, explicó que la política de desarrollo social del departamento procura integrar distintas dimensiones de la vida de las personas. "Se abordan los temas alimentarios, los temas educativos, los temas de salud como parte de un combo completo", indicó, al tiempo que remarcó que la diversidad y la perspectiva de derechos humanos forman parte de la visión de desarrollo impulsada por la Intendencia.

No obstante, reconoció que Montevideo concentra también los principales problemas sociales del país debido a su peso demográfico. "Montevideo es el lugar donde se concentra por el número la mayor cantidad de pobreza", afirmó.

Según explicó, la expansión de los asentamientos responde, entre otros factores, a las dificultades de los sectores de menores ingresos para acceder al mercado formal de alquileres. "La imposibilidad de los sectores más pobres, de los 25 mil pesistas para abajo, de sostener un alquiler en la ciudad formal hace que hoy tengamos una mancha urbana de carácter metropolitano", sostuvo.

Ante ese escenario, Villar indicó que la Intendencia trabaja de forma coordinada con los gobiernos departamentales vecinos. "Por eso estamos trabajando mucho con Montevideo, con Canelones y con San José".

"No podemos dividir Montevideo en dos"

Tras referirse a los principales desafíos que enfrenta la capital, Villar fue consultada por las encuestas que muestran niveles de desaprobación hacia la gestión del intendente Mario Bergara. En respuesta, sostuvo que las políticas públicas necesitan mayor respaldo social para lograr resultados. "Necesitamos que estas políticas públicas, tanto las nacionales como las departamentales, sean comprendidas por la sociedad toda", afirmó.

Villar sostuvo que la respuesta a problemas como la situación de calle no puede recaer únicamente sobre el Estado y advirtió sobre el riesgo de profundizar el rechazo hacia las personas más vulnerables. "Necesitamos que estas políticas sociales no generen lo que generó en el período pasado, que fue la aporofobia. Le tenemos miedo a los pobres", afirmó. Y agregó: "No podemos dividir Montevideo en dos".

En ese sentido, reivindicó el papel que cumplieron las organizaciones sociales durante la pandemia, que sostuvieron y sostienen las ollas populares, y planteó que esa experiencia debe fortalecerse.

Por otro lado, destacó el programa de la IM Salir Jugando, señalando que este tipo de iniciativas buscan construir redes comunitarias mediante merenderos y espacios de contención en los barrios. Para Villar, la continuidad de las políticas sociales depende de una articulación permanente entre el Estado y el tejido social.

"El Estado puede estar, pero no se puede retirar. Si nosotros mantenemos un vínculo fuerte con las organizaciones sociales donde están los problemas en el territorio, logramos que la política no se corte", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó las intervenciones desarrolladas en Malvín Norte, donde, según explicó, la Intendencia trabajó junto con distintos organismos públicos y organizaciones para recuperar zonas en las que "el Estado no entraba".

La jerarca vinculó además las políticas sociales con la prevención de la violencia y el narcotráfico. "Donde no está el Estado, el narcotraficante entra y resuelve antes que nosotros", afirmó.

Villar insistió en que muchas de las personas que hoy viven en situación de calle arrastran historias marcadas por la violencia, las adicciones y la exclusión desde la infancia. "Son personas que vienen con historias quebradas", señaló, y por eso defendió la prioridad de las políticas dirigidas a la primera infancia como una herramienta para evitar que esas trayectorias vuelvan a repetirse.

En ese marco destacó que cerca de 600 personas en situación de calle accederán a su primera experiencia laboral a través de programas impulsados por la Intendencia. "Muchos no lo van a sostener. Pero el que lo sostenga necesita que lo sigamos atendiendo para que realmente se reintegre a un sistema donde ha perdido los santos, donde bañarse es un privilegio, donde tener un almuerzo o una merienda es un privilegio", expresó.

Sobre el cierre de la entrevista, Villar convocó a ampliar el compromiso de la sociedad con las políticas sociales y sostuvo que la transformación no puede recaer exclusivamente en las instituciones públicas. "Necesitamos para transformar realidades el apoyo de la sociedad toda", afirmó.

En esa línea llamó a recuperar formas de militancia social y solidaridad comunitaria. "Precisamos maestras jubiladas para ayudarnos a alfabetizar. Eso tiene que ser un trabajo de militancia social, de la buena", sostuvo. "Tenemos que estar apoyando a los merenderos y denunciando todas las situaciones que pasan para poder actuar en tiempo, y hacer alianzas para que nuestra sociedad sea disfrutable para todos y para todas. En eso estamos, nos jugamos la vida en esto (...) Pensemos que mañana, y esto lo digo desde el corazón, alguno de nuestros hijos podría estar en una boca de pasta base. Pensemos que hay un niño en el Uruguay, que era la Suiza de América, que por una bala perdida terminó en un CTI y no sabemos en qué estado va a quedar".

Finalmente, pidió abandonar las respuestas basadas únicamente en el rechazo frente a los problemas sociales. "Pensemos que el Uruguay cambió y que nosotros tenemos que cambiar las respuestas. No es desde el rechazo, es sobre la búsqueda de soluciones. Y si esta no resultó, no nos podemos aferrar a esa, tenemos que cambiar (...) Les convoco a redoblar el esfuerzo, porque el trabajo social se transforma en una política pública", concluyó.