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Política homicidio | armas | imputados

El Monarca

Quíntuple homicidio: jóvenes asesinados habían sido imputados por armas incautadas en casa del crimen

La casa en El Monarca donde ocurrió el quíntuple homicidio "era un objetivo" de la Policía. Fue allanada en febrero y los tres jóvenes asesinados habían sido imputados y luego liberados por “las resultancias de los procesos judiciales”, explicó Jefe de Policía de Montevideo.

Alfredo Clavijo dio detalles del quíntuple homicidio en El Monarca.

Alfredo Clavijo dio detalles del quíntuple homicidio en El Monarca.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras reunirse con el ministro del Interior y todos los jerarcas de la cartera, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dio algunos detalles acerca el quíntuple homicidio que ocurrió este viernes de mañana en el barrio El Monarca y al igual que Carlos Negro, anunció que se van a reforzar recursos en esa zona de la capital.

La casa del quíntuple homicidio era un objetivo para la Policía

Sobre lo que hay detrás del crimen, Clavijo explicó que “está involucrado con otros clanes familiares que en algunos lugares pretenden tomar control. Esto es un objetivo ya intervenido, que además se continuaba monitoreando”, manifestó.

Eran un clan familiar. Hay tres personas que fallecieron que son hermanos, con antecedentes penales. Esa finca para la Policía Nacional era un objetivo, que había llevado adelante un allanamiento en febrero de este año. Esas personas que hoy fallecieron habían sido detenidas y puestas a disposición de la Justicia por diferentes hechos, y fueron formalizadas por lo que se incautó en ese lugar, que fueron armas”, explicó Clavijo.

Al ser consultado por qué estaban en libertad los jóvenes que fueron imputados en febrero por posesión ilegal de armas de fuego, el jerarca afirmó que son “las resultancias de los procesos judiciales” y se excusó de que a nivel policial se dispusieron acciones y evidencias a la Fiscalía.

Allanamientos en El Monarca

Entre los allanamientos realizados estes viernes en el barrio El Monarca, la Policía registró una casa lindera a la vivienda donde ocurrió el quíntuple homicidio, que también recibió disparos de arma de fuego en su fachada.

En esta segunda vivienda también operaba la banda que fue ejecutada a balazos este viernes, vinculada al clan de Los Suárez del barrio Villa Española y allí se incautó pasta base, dinero y dispositivos satelitales (GPS) para vehículos.

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