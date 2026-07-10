Quíntuple homicidio: jóvenes asesinados habían sido imputados por armas incautadas en casa del crimen

Al ser consultado por qué estaban en libertad los jóvenes que fueron imputados en febrero por posesión ilegal de armas de fuego, el jerarca afirmó que son “las resultancias de los procesos judiciales” y se excusó de que a nivel policial se dispusieron acciones y evidencias a la Fiscalía.

Allanamientos en El Monarca

Entre los allanamientos realizados estes viernes en el barrio El Monarca, la Policía registró una casa lindera a la vivienda donde ocurrió el quíntuple homicidio, que también recibió disparos de arma de fuego en su fachada.

En esta segunda vivienda también operaba la banda que fue ejecutada a balazos este viernes, vinculada al clan de Los Suárez del barrio Villa Española y allí se incautó pasta base, dinero y dispositivos satelitales (GPS) para vehículos.