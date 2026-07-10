Tras reunirse con el ministro del Interior y todos los jerarcas de la cartera, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dio algunos detalles acerca el quíntuple homicidio que ocurrió este viernes de mañana en el barrio El Monarca y al igual que Carlos Negro, anunció que se van a reforzar recursos en esa zona de la capital.
El Monarca
Quíntuple homicidio: jóvenes asesinados habían sido imputados por armas incautadas en casa del crimen
La casa en El Monarca donde ocurrió el quíntuple homicidio "era un objetivo" de la Policía. Fue allanada en febrero y los tres jóvenes asesinados habían sido imputados y luego liberados por “las resultancias de los procesos judiciales”, explicó Jefe de Policía de Montevideo.