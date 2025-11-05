Se inician las primeras instancias de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Cabe mencionar que el proceso nacional de desarrollo, que ha sido promovido por el Pit-Cnt, ha sido levantado por el gobierno y dirigido por la OPP, específicamente por el área de Planeamiento que lidera el ingeniero Daniel Greif. Greif ha tenido una destacada trayectoria profesional, habiendo comandado la elaboración del Plan Nacional de Aguas, entre otras importantes iniciativas.

Este conversatorio se presenta como una oportunidad valiosa y está organizada por la Asociación de Licenciados en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR y fue organziado como una iniciativa para ir avanzando en la reflexión y primeras ideas sobre el futuro de Uruguay y fomentar el consenso necesario para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.

La Estrategia 2050 elaborada y presentada en 2019 por el área de Planteamiento de la OPP vuelve a tomar protagonismo, pero claramente con una imprenta de proceso que se espera inicie para el 2026 y puede ser un proceso rico pero sobre todo atendiendo a una necesidad.