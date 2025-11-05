El próximo 18 de noviembre a las 19:00 horas, se llevará a cabo el conversatorio “Hacia una estrategia nacional de desarrollo” en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Esta actividad busca contribuir al diálogo nacional sobre el desarrollo de Uruguay y fomentar un análisis profundo en torno a las proyecciones para las próximas décadas.
Se inician las primeras instancias de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo
