todo listo

CONMEBOL definió el escenario para la final de la Sudamericana

El encuentro entre Atlético Mineiro y Lanús, que definirá el campeón de la Sudamericana, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Estadio Defensores del Chaco, escenario de la final de la Sudamericana.

 Foto: CONMEBOL
Una vez conocidos los dos clubes que iban a disputar esta final, la CONMEBOL hizo oficial que el encuentro entre Atlético Mineiro y Lanús, será el próximo sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco, a las 17:00 horas de nuestro país.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos clubes, un historial muy favorable para el equipo brasilero. Su primeros partidos fueron por la Copa CONMEBOL de 1997 con triunfo del Mineiro 4 a 1 y posterior empate en la final del torneo. También se enfrentaron en la final de la Recopa Sudamericana de 2014 en dónde el conjunto brasilero se coronó campeón al derrotar a Lanús en los dos partidos.

¿Cómo llegan Atlético Mineiro y Lanús?

Atlético Mineiro integró el Grupo H, en dónde quedó en el segundo lugar al sumar 9 puntos gracias a 2 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Al quedar ubicado en segundo lugar, debió disputar un repechaje ante Atlético Bucaramanga a quien venció por penales.

En octavos de final, los brasileros vencieron con un global de 3 a 1 a Godoy Cruz, luego dejó por el camino al Bolivar, para acceder a las semifinales en dónde venció por 4 a 2 a Independiente del Valle.

Por otro lado, Lanús culminó como líder el grupo G con 12 unidades (3 victorias y 3 empates), accediendo directamente a los octavos de final dónde venció por penales a Central Córdoba.

En cuartos de final, el elenco granate se vio las caras ante Fluminense, en dónde dio la nota al eliminar a uno de los favoritos, llegando a semifinales, instancia en la que igualó en la ida ante Universidad de Chile, pero el triunfo en la revancha, le dio el acceso a la final.

