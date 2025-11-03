Atlético Mineiro y Lanús se enfrentarán en la gran final de la Copa Sudamericana, partido que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay. El escenario, en un principio, iba a ser en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero las obras no llegaron a tiempo y se decidió cambiar la sede.
todo listo
CONMEBOL definió el escenario para la final de la Sudamericana
