Caso Danza: respaldo del FA y la Jutep define este jueves el tema

“Con tranquilidad y responsabilidad institucional aguardamos esta nueva instancia de discusión parlamentaria”, expresó.

Si bien aún no hay fecha confirmada para la interpelación, que será llevada a cabo por Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, lo más probable es que sea a fines de noviembre, ya que la jerarca tiene previsto viajar a Suiza el 15 de este mes.

Diputados del FA recibieron a los jerarcas

La bancada de diputados del Frente Amplio recibió este martes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al presidente de ASSE, Álvaro Danza, a horas de que se vote la interpelación por la situación del presidente del prestador público de salud, cuestionado por tener múltiples trabajos en paralelo a su gestión en ASSE.

Luego del encuentro, el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir habló con la prensa, destacó la "gestión" de Danza, pero se excusó de responder sobre los aspectos éticos y constitucionales que son cuestionados por la oposición.

"Está la expectativa de saber cuál va a ser el informe de la Junta de Transparencia Ética Pública (Jutep) esta semana", dijo.

Un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República dice que es incompatible la actividad en ASSE y en tres mutualistas, como es el caso de Danza, según informó el jueves pasado Búsqueda.

"Ese informe a la cátedra se solicitó por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud. Es otro informe más, de la misma manera que hay varios en la vuelta, son todos muy válidos, tendrán sus argumentos. Veremos... la decisión del Gobierno es sostener y de alguna manera fortalecer esta gestión del ministerio y de la gestión actual de ASSE", comentó Valdomir.

Además, consideró que "en todo lo jurídico hay varias bibliotecas" y que "el doctor Danza maneja otra". "Vamos a esperar lo que diga la Jutep", reiteró.