Cuatro personas, entre ellas, dos reclusos y dos mujeres, fueron condenadas -y otra fue imputada- por varios delitos vinculados al tráfico de drogas, tráfico de armas y municiones, y la ejecución de rapiñas, tras un operativo con varios allanamientos en Rivera y en Montevideo.
Condenaron a dos reclusos que lideraban una organización de tráfico de drogas, armas y rapiñas
Dos reclusos dirigían actividades de tráfico de drogas, armas y rapiñas desde la cárcel de Rivera. Fueron condenados junto a dos mujeres que operaban afuera.