Rivera

Condenaron a dos reclusos que lideraban una organización de tráfico de drogas, armas y rapiñas

Dos reclusos dirigían actividades de tráfico de drogas, armas y rapiñas desde la cárcel de Rivera. Fueron condenados junto a dos mujeres que operaban afuera.

Por Redacción Caras y Caretas

Cuatro personas, entre ellas, dos reclusos y dos mujeres, fueron condenadas -y otra fue imputada- por varios delitos vinculados al tráfico de drogas, tráfico de armas y municiones, y la ejecución de rapiñas, tras un operativo con varios allanamientos en Rivera y en Montevideo.

Dirigían actividades de tráfico de drogas, armas y rapiñas desde la cárcel

La investigación llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de la Policía de Rivera y de la Fiscalía de 3º turno del departamento, estableció que desde la cárcel (de Rivera) dos reclusos dirigían y coordinaban actividades de microtráfico de drogas, tráfico de armas y otros delitos a través de colaboradores afuera del establecimiento.

En el marco de los allanamientos realizados el lunes pasado en Montevideo y en varias casas de los barrios Bella Vista y Lagunón (Rivera), fueron detenidas dos mujeres de 19 y 26 años. Las detenidas y los dos reclusos fueron conducidos ante la Justicia.

Condenas e imputaciones para los líderes de la organización

En la audiencia, se dispuso la condena de ambas por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida en grado de acto preparatorio, rapiña agravada por el uso de arma y la pluriparticipación, tráfico interno de arma de fuego y municiones, y asociación para delinquir a penas de 2 años y de 18 meses de prisión, respectivamente.

En tanto, los reclusos de 23 y 28 años fueron condenados por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, rapiña agravada por la pluriparticipación y por el uso de arma, asociación para delinquir y un delito continuado de tráfico interno de arma de fuego y municiones a penas de 5 años y 2 meses, y 2 años de cárcel.

Además, se imputó a otra persona por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, en calidad de autor.

