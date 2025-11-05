Condenaron a dos reclusos que lideraban una organización de tráfico de drogas, armas y rapiñas

Condenas e imputaciones para los líderes de la organización

En la audiencia, se dispuso la condena de ambas por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida en grado de acto preparatorio, rapiña agravada por el uso de arma y la pluriparticipación, tráfico interno de arma de fuego y municiones, y asociación para delinquir a penas de 2 años y de 18 meses de prisión, respectivamente.

En tanto, los reclusos de 23 y 28 años fueron condenados por los delitos de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, rapiña agravada por la pluriparticipación y por el uso de arma, asociación para delinquir y un delito continuado de tráfico interno de arma de fuego y municiones a penas de 5 años y 2 meses, y 2 años de cárcel.

Además, se imputó a otra persona por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida agravado por cometerse en el interior de una cárcel, en calidad de autor.