Luis Alberto "Betito" Suárez volverá a la cárcel, si es aceptado el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli por el delito de tenencia de drogas para no consumo, con prisión preventiva, mientras la Fiscalía lo sigue investigando por lavado de activos, informó Eduardo Preve en X.
Prisión preventiva
La Fiscalía solicitará imputación de Luis "Betito" Suárez
Fiscal pedirá formalizar con prisión preventiva a "Betito" Suárez por tenencia de drogas para no consumo, mientras lo sigue investigando por lavado de activos.