Prisión preventiva

La Fiscalía solicitará imputación de Luis "Betito" Suárez

Fiscal pedirá formalizar con prisión preventiva a "Betito" Suárez por tenencia de drogas para no consumo, mientras lo sigue investigando por lavado de activos.

Luis Betito Suárez volverá a prisión.

Luis "Betito" Suárez volverá a prisión.
Por Redacción Caras y Caretas

Luis Alberto "Betito" Suárez volverá a la cárcel, si es aceptado el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli por el delito de tenencia de drogas para no consumo, con prisión preventiva, mientras la Fiscalía lo sigue investigando por lavado de activos, informó Eduardo Preve en X.

El líder de Los Suárez, banda que opera en el Cerro de Montevideo, había sido detenido en la noche del pasado lunes, en el marco de un operativo de la Policía y la Brigada Antidrogas, que llevó a cabo 17 allanamientos en Cerro Norte, uno de ellos donde estaba el Betito y su hermano, el "Nono" (quien en principio era el objetivo de los agentes pero fue liberado este miércoles) donde encontraron drogas, dinero, armas y municiones.

En el operativo también incautaron siete vehículos, entre ellos cinco de alta gama, que pertenecían a distintos miembros del Clan Suárez.

Lo investigan por lavado de activos

El fiscal Morosoli investiga si la banda Los Suárez, liderada por el Betito, está lavando el dinero del narcotráfico a través de distintos negocios en Montevideo: carnicerías, una automotora, un supermercado, un estudio contable y la casa de la contadora responsable.

Suárez estaba en libertad desde el 1° de febrero de 2023, tras cumplir una pena de un año y ocho meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes; aunque había sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por este delito en mayo de 2021 luego de que la Policía lo detuviera.

Betito tiene otros antecedentes por narcotráfico, uso de documentación falsa, copamiento y receptación, y salió de la cárcel ocho meses antes porque redimió su pena con trabajo y estudio. Mientras estuvo privado de libertad, en el Módulo 12 del Comcar, hizo algunas materias de liceo, como historia, literatura y música.

Desde salió por última vez de la cárcel, Betito decía que se iba a dedicar a trabajar en un minimercado.

