Ademu convoca a paro de 24 horas en Montevideo tras "agresión brutal" en Escuela 123.

Estos individuos habrían entrado al centro educativo "en tropel" (en grupo o multitud), incluyendo niños y adultos. El objetivo aparente de la agresión fue pegarle a niños que estaban "señalados" de adentro de la escuela, específicamente de sexto grado. La agresión, que fue descrita como "bestial" por una fuente de Ademu, incluyó golpes, empujones e intimidaciones. Una maestra resultó agredida.

La convocatoria de Ademu para este jueves 6 de noviembre es: "Paro de 24 horas y asamblea por agresión a infancias, familias y docentes". Durante la jornada de paro, el sindicato realizará una asamblea para abordar lo sucedido en el centro educativo.

Esta agresión se registra una semana después de un incidente previo donde una madre agredió físicamente a la directora y subdirectora de una escuela en La Paz, Canelones.