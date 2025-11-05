Hacete socio para acceder a este contenido

Ademu convoca a paro de 24 horas en Montevideo tras "agresión brutal" en Escuela 123

Ante la "bestial" agresión en la Escuela 123, Ademu activa un paro y llama a una asamblea para este jueves.

 Gaston Britos / Focouy
El paro se realiza en respuesta a una nueva agresión ocurrida este miércoles a la salida del turno matutino en la Escuela 123, ubicada sobre la avenida José Belloni, en Flor de Maroñas.

Según Ademu, la acción sindical responde a una "agresión brutal" contra "infancias, familias y docentes". La agresión involucró a maestras, escolares del centro y sus familiares. Los agresores fueron descritos como niños preadolescentes, de 12 o 13 años, y sus madres, que eran personas "de afuera" de la escuela.

Estos individuos habrían entrado al centro educativo "en tropel" (en grupo o multitud), incluyendo niños y adultos. El objetivo aparente de la agresión fue pegarle a niños que estaban "señalados" de adentro de la escuela, específicamente de sexto grado. La agresión, que fue descrita como "bestial" por una fuente de Ademu, incluyó golpes, empujones e intimidaciones. Una maestra resultó agredida.

La convocatoria de Ademu para este jueves 6 de noviembre es: "Paro de 24 horas y asamblea por agresión a infancias, familias y docentes". Durante la jornada de paro, el sindicato realizará una asamblea para abordar lo sucedido en el centro educativo.

Esta agresión se registra una semana después de un incidente previo donde una madre agredió físicamente a la directora y subdirectora de una escuela en La Paz, Canelones.

