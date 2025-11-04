Administración pasada: secretario de ASSE tuvo sexo en oficina pública y dijo estar afectado por filtraciones

La divulgación pública de una fotografía de índole sexual tomada dentro del despacho del entonces vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Sosa, derivó en una admisión explícita de responsabilidades y un pedido formal de disculpas por parte del hombre que organizó aquel encuentro dentro de oficinas de uso estatal oficina y disculpas.
Oficina, sexo y disculpas
El involucrado, Leonardo Hofemblatt —quien se desempeñó como secretario de Sosa en el período anterior— remitió una carta fechada el 3 de noviembre de 2025 dirigida al Directorio y a la Gerencia General del organismo, donde manifestó su arrepentimiento y formuló disculpas tanto a autoridades actuales como pasadas. La misiva divulgada por Eduardo Preve señala que su intención es pedir perdón por los hechos “que han trascendido públicamente en las últimas horas” y expresa que no supo cuidar la confianza que le había sido conferida para trabajar en esa oficina.
“Especialmente pido disculpas al entonces Vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la Oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos”, señala la carta.
Hofemblatt sostiene que la situación filtrada afecta su intimidad dado que la mujer que aparece en la fotografía era una expareja suya. En el documento afirma que se trató de “un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo”. La nota concluye reafirmando su “más profundo arrepentimiento” por los hechos en los que se vio involucrado.
La mujer declaró, según informó el periodista que ingresó en dos oportunidades a la oficina para mantener relaciones sexuales. Una de esas ocasiones habría ocurrido durante la Noche de la Nostalgia de 2023.
¿Qué puede pasar ahora?
Fuentes del organismo confirmaron que ASSE está al tanto del caso desde hace semanas y que actualmente aguarda el informe del Área Letrada para definir los cursos de acción. Entre las opciones consideradas se encuentran abrir una indagatoria administrativa interna, derivar el asunto a la Justicia para evaluación penal —según corresponda en función del análisis jurídico que se emita en los próximos días. ERl funcionario puede recibir sanciones administrativas.