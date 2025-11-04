Administración pasada: secretario de ASSE tuvo sexo en oficina pública y dijo estar afectado por filtraciones

Hofemblatt sostiene que la situación filtrada afecta su intimidad dado que la mujer que aparece en la fotografía era una expareja suya. En el documento afirma que se trató de “un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo”. La nota concluye reafirmando su “más profundo arrepentimiento” por los hechos en los que se vio involucrado.

La mujer declaró, según informó el periodista que ingresó en dos oportunidades a la oficina para mantener relaciones sexuales. Una de esas ocasiones habría ocurrido durante la Noche de la Nostalgia de 2023.

¿Qué puede pasar ahora?

Fuentes del organismo confirmaron que ASSE está al tanto del caso desde hace semanas y que actualmente aguarda el informe del Área Letrada para definir los cursos de acción. Entre las opciones consideradas se encuentran abrir una indagatoria administrativa interna, derivar el asunto a la Justicia para evaluación penal —según corresponda en función del análisis jurídico que se emita en los próximos días. ERl funcionario puede recibir sanciones administrativas.