Ingresos por derechos de televisión: clubes analizar plantear que se repartan igualitariamente

Mientras se desarrolla la licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, el debate se volcó hacia el porcentaje de los ingresos que recibirá cada club. Nacional y Peñarol luchan por mantener el 42% que hoy perciben, sin embargo, doce clubes se reunieron y exigirán que el reparto sea equitativo para todos los equipos.
reunión clave
"Por primera vez, todos sentimos que fue un buen comienzo para poder crecer todos los clubes a nivel profesional", valoró Riva, delegado de Boston River.