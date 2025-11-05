Ingresos por derechos de televisión: clubes analizar plantear que se repartan igualitariamente

"Ayer, por primera vez, todos sentimos que fue un buen comienzo para poder crecer todos los clubes a nivel profesional", valoró Fernando Riva.

La creación de la Liga de fútbol Profesional

Consultado sobre la posibilidad de volver a impulsar la creación de la Liga de fútbol Profesional, Riva habló a título personal del tema y enfatizó en que esta reunión "tiene que ser el puntapié para pensar de cara al 2027 la creación de una Liga Profesional":

"En la reunión de ayer se habló de costos y demás pensando en dar ese paso. Se planteó que los clubes, más allá de si somos SAD o AC, todos tenemos problemas. Hay un montón de cosas que no se están hablando más allá de los derechos del fútbol profesional".

"Las personas tienen que ser rentadas, con las exigencias que corresponden. La Liga tiene que ser profesional pero prefiero mostrar mi postura primero en Boston River antes de hacerla pública", sentenció Fernando Riva.