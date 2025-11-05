Centros de formación en educación siguen ocupados tras fallida negociación en bipartita

El dirigente explicó que no se llegó a ningún acuerdo porque la propuesta del CFE fue devolver la presencialidad a todos los cursos que la tenían, pero reducir 77 cursos a la modalidad semipresencial, propuesta que el Sidfe rechazó por considerar que el impacto negativo en la población vulnerable del interior sería mayor. "Con esa medida no solamente seguían afectando a la población más vulnerable —que es la del interior del país— sino a la más vulnerable de la vulnerable, ya que la gente que hace semipresencial son en su mayoría padres o madres de familia, gente que trabaja o que por distancia no puede asistir a clases en forma presencial".

Con la nueva propuesta del CFE, añadió Romero, "el recorte sigue siendo brutal". "Por ejemplo, si un estudiante está haciendo el semipresencial en Salto, tiene que ir a las clases presenciales que son en Montevideo. Entonces, ese estudiante, en definitiva, no va a poder estudiar porque serían seis horas de ida y seis de vuelta. Para una persona que trabaja es muy difícil hacer eso".

Romero agregó que en Maldonado se eliminó la oferta de primer año de semipresencial, y que se planea cerrar 25 cuartos, afectando directamente a estudiantes que están por culminar su carrera.

A pesar del fracaso de la reunión bipartita, desde el Sidfe "hay intención de que el conflicto se solucione". "Pensábamos que se llegaría a un acuerdo, pero ahora está todo en manos de las autoridades". Como posible vía de solución, el sindicato planteó cubrir el déficit actual con el fondo de asistencia, durante un año más. Romero reconoció que "no es correcto hacerlo de esa manera", pero que "permitiría mantener la oferta educativa y poder sentarnos a discutir seriamente con el CFE qué hacer con la formación docente para el año 2027".

Ante este escenario, el dirigente informó que el Sidfe se reunirá en mesa representativa para evaluar las proximas acciones, mientras que la oferta del CFE "siga atacando a los estudiantes".

"El mayor recorte de la historia"

Este martes el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini negó que el recorte denunciado fuera tal; aseguró que, en muchos casos, la oferta estudiantil "se ampliará" y que "la continuidad de estudiantes del interior estará asegurada". Sobre el pasaje a la semipresencialidad, señaló que existían cientos de grupos con menos de 10 estudiantes, por lo que se buscaba "una racionalidad".

Los argumentos de Sabini no fueron de recibo para Romero, quien expresó: "Lo que está haciendo es salir a defender a su gobierno. Es un senador que sabe lo que es el sistema educativo, por lo tanto, sabe que lo que está diciendo no es cierto". Y añadió: "La matrícula de estudiantes en el interior, siempre será menor que en Montevideo. Cerrar cursos, aunque sean de pocos estudiantes, es quitarle la posibilidad a un estudiante del interior, que en muchos casos pertenecen a sectores de bajos recursos económicos. Lo que está haciendo este gobierno es el mayor recorte en la formación en educación que tenga presente nuestra historia".