Secreto Bancario: Diez años después

Por Víctor Carrato

En 1996, el entonces coordinador de la Junta Nacional Antidrogas en el gobierno de Sanguinetti, Alberto Scavarelli, dijo que “los golpes a las organizaciones de traficantes de drogas, especialmente en Colombia, Bolivia y Perú, desplazaron esa actividad hacia el sur”, en referencia a los problemas que comenzaba a tener Uruguay. Por ejemplo, el que motivó aquella nota, la detención de una azafata de Pluna con 15 kilos de cocaína.

En mayo de 2009, en plena campaña electoral, el entonces senador y candidato del FA, José Mujica, instaló en el debate el tema del fin del secreto bancario y los paraísos fiscales, vinculado al narcotráfico, ente otras cosas.

El Dr. de Posadas editorializó respecto al tema sobre el que tanto se ha dicho y escrito (y tan poco con conocimiento de causa) o, sin duda, el Dr. de Posadas tiene conocimiento de causa.

El exministro de Economía ya había descalificado a Mujica tratándolo de antipatriota, desleal con su propio partido, ignorante, muy culpable y macaneador. Lo dicho y hecho por el candidato del FA sobre el secreto bancario lo calificó de criminal, infame, irresponsable, malo para el país, de hacerle un daño bestial a Uruguay, de salir a bocinar, de hacer una confesión de parte, de hablar de mala fe, de intentar sacar algún votito más, de tratar de cobrarle cuentas a Astori y de tener pequeños intereses electorales.

Para el Dr. Ignacio de Posadas la evasión de impuestos no es un crimen, así lo expresaba en radio El Espectador el 3 de abril de 2009. Si Al Capone hubiera contado con el asesoramiento de De Posadas, no hubiera ido a la cárcel por defraudar impuestos, que fue la causa por la que lo procesaron y no por sus otros múltiples crímenes.

La OCDE hablaba en 2009 del fin del secreto bancario.

En el año 1996, el estudio del Dr. De Posadas asesoró al fallecido jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo, y su gente. En los años 90 impidió un allanamiento a su estudio, siendo ministro de Economía. El pedido había sido hecho por la jueza argentina Servini de Cubría, que buscaba y encontró las conexiones más importantes del BCCI, el quebrado banco de Ghaith Pharaon, con el lavado de dinero del general Noriega en Panamá. De Posadas fue director del fracasado banco de inversiones Merrill Lynch en nuestro país, fue responsable de la quiebra de Funsa y vendió con urgencia sus capitales de Montevideo Refrescos cuando las cosas se pusieron feas. Su estudio fue uno de los que asesoró al quebrado Banco Comercial. En 1999, Abel Reynoso, jefe regional de la DEA, agencia estadounidense encargada del combate al narcotráfico, dijo a la revista Noticias de Argentina que investigaba una red de lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares, que involucraba a importantes figuras políticas de Uruguay, Brasil y Argentina, que comenzaba siempre en los mismos estudios.

“La principal justificación para proponer el levantamiento del secreto bancario sobre los movimientos en cuentas corrientes y cajas de ahorro es administrativa: facilitar la fiscalización de todos los tributos, no sólo del impuesto a la renta. Los movimientos financieros relacionados con la economía oculta, que para Uruguay algunas estimaciones llegan a ubicar en torno al 50% del PIB, se realizan a través de cuentas corrientes y cajas de ahorro, pero difícilmente a través de instrumentos de ahorro. El levantamiento del secreto bancario por motivo de transacción constituye, entonces, una herramienta clave para que la administración tributaria controle el fraude en todos los tributos, en especial en el IVA”, decían Roca y Barreix en aquel momento, aunque sus posiciones no fueron retenidas en la reforma tributaria de 2007.

Definiciones

El secreto bancario es aquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes. Consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de otra persona. Sin embargo, dependiendo del país o reino, las respectivas constituciones o decretos reales indican las normativas legales a fin de combatir los diferentes hechos ilícitos bajo los cuales se amparan para delinquir tanto empresas como personas e incluso otros gobiernos.

Algunos gobiernos consideran el secreto bancario como uno de los instrumentos principales del mercado negro y del crimen organizado. Por contra, otros gobiernos lo equiparan al secreto médico e instan al Estado a respetar absolutamente esa esfera privada.

En 2014 varios países acordaron un intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual es un protocolo que obliga a partir de 2018 a intercambiar los datos bancarios con el centenar de países que lo han suscrito. A raíz de ello, varios países fueron derogando el secreto bancario: Uruguay, Guatemala y Suiza en 2017, Andorra y Honduras en 2016.

El secreto bancario en Suiza

Desde 1934, por más de 80 años, Suiza ha gozado del secreto bancario que le ha permitido atraer y al mismo tiempo ocultar al fisco grandes patrimonios provenientes de diferentes partes del mundo y perteneciente a millonarios que querían mantener su anonimato.

La ley bancaria de 1934 elevó la violación del secreto bancario a categoría penal, delito por lo demás perseguible de oficio por las autoridades públicas, hecho notable pues con anterioridad sólo cabía demandar la responsabilidad civil a instancia de la parte que se pretendía afectada.

El fin del secreto bancario amenazó 25% del patrimonio extranjero transferido en las cuentas bancarias suizas de más de 250 bancos. Este porcentaje demuestra también que los bancos suizos han sido hasta ahora líderes indiscutibles en la gestión de los patrimonios privados de extranjeros, que a finales de 2015 alcanzaba los 10 billones de dólares, y por eso Suiza siempre fue calificada como un paraíso fiscal.

En 2014 Suiza aceptó seguir el proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, desde 2018, obliga a 100 países suscriptores a intercambiar datos bancarios. De todas formas, el intercambio de datos permanece confidencial y puede utilizarse solamente con fines fiscales.

La presión que EEUU ejerció sobre los bancos suizos, que desde 2008 rechazaron la solicitud de entrega de los datos de clientes estadounidenses a las autoridades del país, es seguramente la razón por la cual Suiza se vio obligada a renunciar a su secreto bancario. En efecto, una vez que el Departamento de Justicia estadounidense denunció al banco suizo UBS y lo amenazó con retirarle la licencia en el país, Suiza no tuvo otra posibilidad que aceptar el nuevo acuerdo.

La detención del Tarántula

Cuando tomó el vuelo Ginebra-Zúrich, luego el Zúrich-Boston el 7 de mayo de 2008, Bradley Birkenfeld (conocido como el Tarántula) no sospechaba nada. O casi. El exbanquero de Unión de Bancos Suizos (UBS) regresaba a su ciudad natal para una velada de exalumnos. A su llegada, dos oficiales de Seguridad Nacional verificaron los pasaportes de todos los pasajeros, directamente en la pista. Cuando llegó su turno, entendió inmediatamente. A pesar de sus solicitudes de inmunidad a cambio de información sobre la evasión fiscal, fue arrestado. Unos días después, en Fort Lauderdale, Florida, fue acusado de conspiración para estafar al gobierno de los EEUU por evasión de impuestos. El estadounidense de 43 años aún no lo sabía, pero su antiguo cliente, el multimillonario de California Igor Olenicoff, había sido arrestado varios meses antes por ocultar US$ 200 millones al departamento de impuestos y había acusado en gran medida a su exasesor.

Tarántula había imaginado otro destino. Había estado hablando por teléfono con el corresponsal del Financial Times en Zúrich un año antes, sin éxito, y prometiendo información que podría llevar al colapso del centro financiero suizo. Al mismo tiempo, también se había acercado a otros interlocutores, al Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS, por su sigla en inglés). Y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés). ¿Alentado por una nueva ley que prometía a los denunciantes 30% de los fondos encontrados? ¿Enojado por UBS que se negaba a pagarle una bonificación según sus expectativas? Nunca se sabrá la motivación real de su propuesta a las autoridades estadounidenses para decirles cómo los gerentes del gran banco suizo lograban ayudar a sus clientes a reducir sus impuestos. Él tenía sus propios modos, como cuando escondió diamantes en un tubo de pasta de dientes para transportarlos sobre el Atlántico en nombre de un cliente.

En 2007, los bancos suizos gestionaron 170.000 millones de francos para clientes de EEUU. Según las estadísticas del Banco Nacional Suizo (BNS), en dos años, esta cantidad se redujo a la mitad.

Bradley Birkenfeld, el Tarántula se declaró culpable e informó ampliamente a las autoridades estadounidenses. Esto no le evitó el arresto domiciliario al principio y la prisión después. Y una recompensa de 104 millones de dólares. Pero el equipo se lanzó unos meses después; UBS evitó el procesamiento penal en EEUU mediante el pago de una multa de 780 millones de dólares por ayudar a los clientes a escapar del impuesto. Luego, con el acuerdo de Berna, el banco transmitió los nombres de 4.450 titulares de cuentas de EEUU. Inaudito, y un serio golpe dado a una fortaleza inexpugnable: el secreto bancario.

El fin de una era

En 1984, el pueblo suizo aprobó la continuidad del secreto bancario por 73% con la unanimidad de los cantones. El Partido Socialista quiso abolirlo.

El secreto bancario legendario tenía su fuerza en una peculiaridad simple. Suiza sólo transmitía información al extranjero en casos de fraude criminal, que involucraba fraude, comportamiento astuto, como documentos falsificados o acuerdos financieros complejos. Pero por la simple evasión fiscal, la no declaración de una cuenta en Suiza, Berna no entraba en la materia.

A partir del 3 de marzo de 2009, Suiza comenzó a transmitir información sobre la base de “cualquier información que pueda ser relevante”.

Sorprendidos, los banqueros pasaron por un sentimiento de injusticia, de la negación a la queja, y finalmente a la adaptación, pero eso llevó años. Sin distinción entre evasión fiscal y fraude, el centro financiero podría reducirse a la mitad de su tamaño. El sector financiero, en lugar de representar aproximadamente 12% del PIB, representaría quizás sólo 6% o 7%. Los banqueros preveían un éxodo de 140 bancos extranjeros en Ginebra.

En este contexto, los bancos se comprometieron a cobrar directamente a sus clientes una exención de impuestos que luego devolvían a las autoridades fiscales pertinentes sin revelar nombres. El cliente recibía un certificado que probaba que había pagado sus impuestos.

El 13 de marzo de 2009 fue una gran explosión. Nunca se había pensado que el intercambio automático de información se haría realidad seis años después.

Lejos de aliviar la presión sobre Suiza, el abandono del secreto bancario en realidad aceleró el movimiento hacia una mayor transparencia.

Discutido a nivel federal en 2014-2015, el intercambio automático de información (EAR) entró en vigor con los países de la Unió Europea en 2017, para una primera transmisión de información en otoño de 2018. A principios de 2019, el parlamento federal aprobó el EAR con 89 Estados en total. El intercambio automático consiste en enviar, cada año, cierta cantidad de información sobre las cuentas bancarias de los residentes extranjeros a la administración tributaria de su país: intereses y dividendos, ingresos de ciertos contratos de seguros, ingresos por ventas, activos financieros y saldo de cuenta.

Entre 2013 y 2017, casi uno de cada cinco bancos extranjeros desapareció en el mercado suizo: de 120 a 99.

Los clientes también cambian

El segundo movimiento reunió a bancos con problemas (Banque Privée Espirito Santo o la filial suiza de Hapoalim) o instituciones que no habían alcanzado un tamaño considerado suficiente (Morgan Stanley, Morval, Mourgue d’Algues).

El cambio en el panorama bancario fue acompañado por un cambio en la tipología de los clientes. El tamaño promedio del cliente aumentó, lo que, sumado a la competencia de los bancos locales , resultó en una mayor negociación sobre los precios. Los modelos de negocios de los bancos también cambiaron, con una disminución en los ingresos fijos y un aumento en los ingresos variables, a través de la venta de productos, estructuras o servicios hechos en casa de monedas, por ejemplo, En definitiva, más consejos. Los bancos se han vuelto más sofisticados en la forma en que se vende un producto. Las interacciones con el cliente pasaron a ser más regulares, lo que provocó una mayor rotación de las carteras.

En la era del secreto bancario, a menudo era el dentista belga el arquetipo del pequeño cliente que ocultaba en Suiza el equivalente a 150.000 o 200.000 francos. Desde entonces, el dentista belga ya no iba a Suiza.

El país helvético tenía solo 253 bancos a fines de 2017, contra 327 en 2008. El fin del secreto bancario no sólo fue responsable: la crisis financiera y el aumento de la regulación en una gran cantidad de áreas también causaron daños, especialmente entre los más importantes, pero también en los pequeños establecimientos, poco diversificados, que tenían dificultades para competir en las nuevas condiciones.

A partir de entonces, los bancos son más inquisitivos sobre el origen de los fondos. También tuvieron que revisar su modelo de negocio y adaptar su oferta a la situación al tiempo que tenían que justificar un desempeño, que en algunos casos había sido relativamente pobre hasta ahora.

La era dorada del secreto bancario estaba ligada a las condiciones específicas del siglo XX, que cambió con el fin de la Guerra Fría. Como consecuencia, los márgenes se reducen.

Paradójicamente, la crisis financiera también puede haber salvado al centro financiero, dice Guy de Picciotto, quien encabeza la Union Bancaire Privée (UBP): “La crisis ha permitido al lugar suizo sobrevivir, porque la crisis de liquidez y la pérdida de confianza en los bancos internacionales después de la caída

Fin del secreto bancario en Uruguay

En diciembre de 2016, el Senado uruguayo aprobó la ley de transparencia fiscal, que “da un golpe casi mortal” al secreto bancario, de acuerdo con las palabras del entonces presidente del Banco Central, Mario Bergara.

La nueva ley define el monto a partir del cual se deberá informar a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, promedio anual y rendimiento de los depósitos, a partir de los US$ 50.000 para residentes, tanto personas físicas como jurídicas.

La Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -además de flexibilizar el secreto bancario- obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales.

“Están haciendo los deberes que ni siquiera les pide la OCDE. Yo hubiera sido partidario de ser reticente. Es una nueva forma de imperialismo que hay. El FA, que era antiimperialista, ahora está arrodillado ante el imperio”, afirmó el senador Luis Alberto Heber (del sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional).

Senadores blancos y colorados se quejaron del servilismo del oficialismo, que salió corriendo a aceptar las presiones de la OCDE.