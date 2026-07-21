"Los acuerdos están para cumplirse", reflexionó Abdala sobre propuestas para las AFAP

Acuerdos y Diálogo Social

Precisó que "es absolutamente notorio que lo que comunica el gobierno toma en cuenta gran parte de los resultados del Diálogo Social en Seguridad Social, pero hay un punto que en su momento fue planteado por el propio Poder Ejecutivo que no está contemplado".

"El diálogo social marcó la posibilidad de que el pilar del ahorro individual fuera gestionado de manera centralizada por un organismo público", recordó. Y en ese sentido indicó que "de todo lo que comunica el Poder Ejecutivo hay un montón de cosas que salen del Diálogo Social, pero ese punto propuesto en su momento por el Poder Ejecutivo no está", dijo en referencia a centralizar la gestión de los fondos de ahorro individual de los trabajadores, que luego son destinados a las AFAP.

Discusión pública

De hecho, es notorio que la creación de un ámbito público que centralice y administre los fondos de los trabajadores, que es un ahorro forzoso, obligatorio, se destina a las AFAP. Este organismo no aparece en el planteo del Poder Ejecutivo", destacó.

En otro aspecto, Abdala señaló que "el hecho de que la gente pueda elegir jubilarse a los 60 años es recontra positivo. Estas son las cosas que salieron del diálogo en materia de seguridad social y que nosotros ponderamos y valoramos".