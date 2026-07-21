"Los acuerdos están para cumplirse", reflexionó Abdala sobre propuestas para las AFAP

"Los acuerdos están para cumplirse", reflexionó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, luego de la reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, por los cambios anunciados en el régimen de las AFAP. Para la central sindical, las modificaciones acordadas en el Diálogo Social no fueron incluidas en el comunicado del MEF.
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Abdala encabezó una delegación sindical que se reunió con el ministro de Economía. "Básicamente, venimos a enterarnos de primera mano del comunicado que se publicó por parte del gobierno en la página del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP", dijo en rueda de prensa.
Sobre los cambios anunciados en el comunicado, Abdala fue enfático en recordar que "don José Pepe D'Elía nos educó con un concepto que es: los acuerdos son para cumplirse". Eso es muy importante".
Acuerdos y Diálogo Social
Precisó que "es absolutamente notorio que lo que comunica el gobierno toma en cuenta gran parte de los resultados del Diálogo Social en Seguridad Social, pero hay un punto que en su momento fue planteado por el propio Poder Ejecutivo que no está contemplado".
"El diálogo social marcó la posibilidad de que el pilar del ahorro individual fuera gestionado de manera centralizada por un organismo público", recordó. Y en ese sentido indicó que "de todo lo que comunica el Poder Ejecutivo hay un montón de cosas que salen del Diálogo Social, pero ese punto propuesto en su momento por el Poder Ejecutivo no está", dijo en referencia a centralizar la gestión de los fondos de ahorro individual de los trabajadores, que luego son destinados a las AFAP.
Discusión pública
De hecho, es notorio que la creación de un ámbito público que centralice y administre los fondos de los trabajadores, que es un ahorro forzoso, obligatorio, se destina a las AFAP. Este organismo no aparece en el planteo del Poder Ejecutivo", destacó.
En otro aspecto, Abdala señaló que "el hecho de que la gente pueda elegir jubilarse a los 60 años es recontra positivo. Estas son las cosas que salieron del diálogo en materia de seguridad social y que nosotros ponderamos y valoramos".