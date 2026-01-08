Hacete socio para acceder a este contenido

Servicio SAME 105 de ASSE paralizado en Montevideo ante agresión a trabajadores

Este jueves un móvil del servicio 105 fue atacado en un intento de rapiña en la zona de Malvín Norte; hubo disparos pero los trabajadores resultaron ilesos.

El servicio móvil SAME 105 de ASSE se encuentra paralizado en Montevideo en rechazo a la agresión de fuera objeto un vehículo en la mañana de este jueves 8 de enero. El paro inició a las 18 y se extiende hasta la misma hora del viernes. Solo se atienden urgencias.

Fue en la intersección de las calles Ramallo y Menorca, Malvín Norte, en que el móvil SAME 105 N.° 903 fue objeto de una tentativa de rapiña en la que hubo disparos de armas de fuego contra los trabajadores.

Si bien no se registraron personas lesionadas, indica la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), "la violencia del hecho obligó al móvil a impactar contra un muro mientras intentaba escapar del lugar".

Las y los trabajadores lograron retirarse ilesos del lugar, "pero luego de haber atravesado momentos de extremo miedo, tensión y angustia, al estar expuestos a disparos en pleno cumplimiento de su tarea", agrega el sindicato.

Paro y exclusión

Ante la gravedad de lo ocurrido, y "priorizando la integridad de los y las trabajadores de la salud", la federación resolvió establecer una zona de exclusión comprendida por Avenida Italia, Camino Carrasco, Hipólito Yrigoyen y 8 de Octubre. Esta medida está acompañada de un paro desde las 18 de este jueves hasta la misma hora de mañana viernes 9 de enero.

Durante este período, solo se realizarán salidas en clave 1 y 2, las cuales se efectuarán exclusivamente con apoyo policial, "garantizando la atención de emergencias y urgencias".

La FFSP rechaza "estos hechos de violencia que golpean a quienes todos los días salen a cuidar a otros", al tiempo que se solidariza "con a las y los compañeros del móvil SAME 105 N.o 903".

