Servicio SAME 105 de ASSE paralizado en Montevideo ante agresión a trabajadores

Las y los trabajadores lograron retirarse ilesos del lugar, "pero luego de haber atravesado momentos de extremo miedo, tensión y angustia, al estar expuestos a disparos en pleno cumplimiento de su tarea", agrega el sindicato.

Paro y exclusión

Ante la gravedad de lo ocurrido, y "priorizando la integridad de los y las trabajadores de la salud", la federación resolvió establecer una zona de exclusión comprendida por Avenida Italia, Camino Carrasco, Hipólito Yrigoyen y 8 de Octubre. Esta medida está acompañada de un paro desde las 18 de este jueves hasta la misma hora de mañana viernes 9 de enero.

Durante este período, solo se realizarán salidas en clave 1 y 2, las cuales se efectuarán exclusivamente con apoyo policial, "garantizando la atención de emergencias y urgencias".

La FFSP rechaza "estos hechos de violencia que golpean a quienes todos los días salen a cuidar a otros", al tiempo que se solidariza "con a las y los compañeros del móvil SAME 105 N.o 903".