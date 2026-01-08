El servicio móvil SAME 105 de ASSE se encuentra paralizado en Montevideo en rechazo a la agresión de fuera objeto un vehículo en la mañana de este jueves 8 de enero. El paro inició a las 18 y se extiende hasta la misma hora del viernes. Solo se atienden urgencias.
intento de rapiña
Servicio SAME 105 de ASSE paralizado en Montevideo ante agresión a trabajadores
Este jueves un móvil del servicio 105 fue atacado en un intento de rapiña en la zona de Malvín Norte; hubo disparos pero los trabajadores resultaron ilesos.