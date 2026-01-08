Hacete socio para acceder a este contenido

Política Iglesia | Conexión Ganadera | Daniel Sturla

Conexiones non sanctas

Editorialista de El País acusa a la Iglesia Católica y al Cardenal Sturla de lavar dinero de Conexión Ganadera

Francisco Faig publicó un extenso texto en la red X denunciando que la Iglesia Católica y el Cardenal Daniel Sturla lavaron dinero de Conexión Ganadera a través de la Fundación Sophia.

Directores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

 Valentina Weikert
Por Carlos Peláez

El vínculo (de Conexión Ganadera) con la Iglesia Católica a través de la Fundación Sophia es TREMENDAMENTE grave, sin contar, los vínculos de la sede religiosa de Florida que, si la investigación fuera en serio, debería haber llamado a responsabilidad penal al cura colombiano de esa parroquia y a sus superiores en la jerarquía, claro está”, comienza diciendo Francisco Faig.

Agrega que Marcela Carrasco, hija de Pablo y Ana Iewdiukow “sirvió de refugio a bienes robados de Conexión Ganadera mientras ostentaba este cargo en una fundación que... ¡maneja dineros de donaciones! (¿verdad que es de los mejores métodos para lavar dólares?)” pregunta el editorialista.

Marcela Carrasco era Directora Ejecutiva de la Fundación Sophia, que a la vez es presidida por el Cardenal Daniel Sturla.

Luego Faig le pregunta a sus lectores: “¿ya hizo usted el vínculo entre lavar dólares- fundación Sophia- familia Carrasco - desfalco estafa de Conexión Ganadera - entradas de dineros en efectivo sin ningún control desde el exterior (apareció mail de Ana, la mamá de Marcela Carrasco, reconociendo una entrada chica de 60.000 dólares desde Buenos Aires, por ejemplo) - Iglesia Católica institucional (el Cardenal Sturla es el de mayor cargo en la Fundación Sophia, por si no lo sabe)? Hágalo despacio, y verá el lío en el que están todos".

Asegura que todo esto “se sabía desde hace meses. Demora en explotar. En febrero Marcela Carrasco y sus hermanos irán a declarar. Ojalá queden adentro, porque participaron activamente en esconder bienes cuando estaba cayendo la estafa de papá y mamá”.

Faig considera que “al final, ¿qué ganaron con tanta miseria humana? Ellos presos y por todos considerados lo que son, miserables estafadores. Sus hijos presos y/o considerados unos miserables estafadores... Misterios del alma humana que Dios conoce mejor que nadie...”

Aunque no lo dice en su texto, Faig es uno de los estafados por Conexión Ganadera en una cifra muy importante en dólares.

¿Qué es la Fundación Sophia?

Según explican en su sitio en la web, “la Fundación Sophia es una red de colegios católicos para una educación innovadora y de calidad en Uruguay".

Impulsada por la Iglesia Católica de Montevideo, es una organización sin fines de lucro que, a través del desarrollo de distintos proyectos, promueve a nivel nacional una educación académica y pastoral de calidad para todos los niños y adolescentes.

Desde sus inicios, en un marco de principios y criterios enfocados en ofrecer una formación integral para los niños, la Fundación Sophia diseñó un compromiso innovador de organización y trabajo en el que se priorizaron diversas áreas de acción, sostenidas en cuatro pilares:

- una propuesta académica sólida y de excelencia para el siglo XXI

- una propuesta de formación cristiana para toda la familia

- una propuesta de gestión educativa eficiente

- una propuesta de administración profesional y eficaz”.

La fundación sostiene a una red de colegios católicos integrada por 15 instituciones de Montevideo y 14 del interior.

Sus aportantes son importantes empresarios que a su vez descuentan de sus impuestos las donaciones que realizan. Cuenta, además, con el apoyo de la Universidad Católica del Uruguay.

