Editorialista de El País acusa a la Iglesia Católica y al Cardenal Sturla de lavar dinero de Conexión Ganadera

Asegura que todo esto “se sabía desde hace meses. Demora en explotar. En febrero Marcela Carrasco y sus hermanos irán a declarar. Ojalá queden adentro, porque participaron activamente en esconder bienes cuando estaba cayendo la estafa de papá y mamá”.

Faig considera que “al final, ¿qué ganaron con tanta miseria humana? Ellos presos y por todos considerados lo que son, miserables estafadores. Sus hijos presos y/o considerados unos miserables estafadores... Misterios del alma humana que Dios conoce mejor que nadie...”

Aunque no lo dice en su texto, Faig es uno de los estafados por Conexión Ganadera en una cifra muy importante en dólares.

Esto es lo que señalé hace meses ya, en abril creo que fue de 2025.

El vínculo con la Iglesia Católica a través de la Fundación Sophia es TREMENDAMENTE grave, sin contar, claro está, los vínculos de sede religiosa de Florida que, si la investigación fuera en serio, debería haber… https://t.co/4jr9biWDAg — Francisco Faig Garicoïts (@PanchoFaig) January 8, 2026

¿Qué es la Fundación Sophia?

Según explican en su sitio en la web, “la Fundación Sophia es una red de colegios católicos para una educación innovadora y de calidad en Uruguay".

Impulsada por la Iglesia Católica de Montevideo, es una organización sin fines de lucro que, a través del desarrollo de distintos proyectos, promueve a nivel nacional una educación académica y pastoral de calidad para todos los niños y adolescentes.

Desde sus inicios, en un marco de principios y criterios enfocados en ofrecer una formación integral para los niños, la Fundación Sophia diseñó un compromiso innovador de organización y trabajo en el que se priorizaron diversas áreas de acción, sostenidas en cuatro pilares:

- una propuesta académica sólida y de excelencia para el siglo XXI

- una propuesta de formación cristiana para toda la familia

- una propuesta de gestión educativa eficiente

- una propuesta de administración profesional y eficaz”.

La fundación sostiene a una red de colegios católicos integrada por 15 instituciones de Montevideo y 14 del interior.

Sus aportantes son importantes empresarios que a su vez descuentan de sus impuestos las donaciones que realizan. Cuenta, además, con el apoyo de la Universidad Católica del Uruguay.