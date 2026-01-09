Vivienda duplicará la inversión para hogares vulnerables con una partida de 705 millones de dólares

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó los lineamientos de su Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, el cual proyecta una inversión histórica de 705.000.000 de dólares. Esta cifra, que duplica los recursos destinados en el período anterior para la población más vulnerable, alcanzará a unos 17.000 hogares en todo el territorio nacional.
Un enfoque integral contra la emergencia habitacional
El plan se articula sobre cinco ejes estratégicos diseñados para ofrecer soluciones rápidas y sostenibles. Entre las metas destacadas para el quinquenio se encuentran:
Atención a la infancia y vejez: Se ejecutarán 3.850 mejoras habitacionales rápidas con foco en menores de edad y se otorgarán 5.000 subsidios de alquiler (la mitad destinados a personas mayores).
Programa "Crece desde el pie": Un plan piloto en 50 hogares que brindará acompañamiento social y habitacional a embarazadas y recién nacidos en condiciones de pobreza extrema, en conjunto con MIDES y Uruguay Crece Contigo.
Soluciones rurales: A través de MEVIR, se realizarán 750 intervenciones en agrupamientos irregulares rurales y más de 4.600 soluciones entre viviendas nuevas y mejoras.
"Más Barrio": La apuesta por la integración social
El ministro interino de Vivienda, Christian Di Candia, destacó que la estrategia principal será el programa Más Barrio. Esta iniciativa interinstitucional —que involucra al Ministerio del Interior, MIDES, ASSE, ANEP e INAU— busca transformar zonas de alta vulnerabilidad y violencia en entornos habitables y seguros mediante la combinación de infraestructura, servicios básicos y desarrollo comunitario.
"El Plan Quinquenal no solo busca dar un techo, sino garantizar las condiciones para que las familias desarrollen proyectos de vida dignos y seguros", afirmó Di Candia durante una recorrida por complejos habitacionales en el barrio Tres Ombúes, Montevideo, donde intercambió inquietudes con vecinos sobre convivencia y mantenimiento.
Facilidades para el acceso y gestión transparente
Para los hogares con capacidad de pago, el MVOT potenciará el Programa Primera Vivienda, permitiendo financiar hasta el 95% del valor del inmueble con ahorros previos reducidos y subsidios directos a la cuota. Asimismo, se fortalecerá el sistema de cooperativas y la autoconstrucción asistida.
En materia de gestión, el Ministerio implementará una ventanilla única de información y un observatorio integral para asegurar la transparencia y la participación ciudadana en la adjudicación y control de las soluciones habitacionales.