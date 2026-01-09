Vivienda duplicará la inversión para hogares vulnerables con una partida de 705 millones de dólares

"El Plan Quinquenal no solo busca dar un techo, sino garantizar las condiciones para que las familias desarrollen proyectos de vida dignos y seguros", afirmó Di Candia durante una recorrida por complejos habitacionales en el barrio Tres Ombúes, Montevideo, donde intercambió inquietudes con vecinos sobre convivencia y mantenimiento.

Facilidades para el acceso y gestión transparente

Para los hogares con capacidad de pago, el MVOT potenciará el Programa Primera Vivienda, permitiendo financiar hasta el 95% del valor del inmueble con ahorros previos reducidos y subsidios directos a la cuota. Asimismo, se fortalecerá el sistema de cooperativas y la autoconstrucción asistida.

En materia de gestión, el Ministerio implementará una ventanilla única de información y un observatorio integral para asegurar la transparencia y la participación ciudadana en la adjudicación y control de las soluciones habitacionales.