¿Qué pasó con el petrolero ruso que incautó la armada de EEUU?

La Armada de Estados Unidos (EEUU) detuvo este miércoles en aguas internacionales del Atlántico Norte al petrolero Marinera, de bandera rusa, en una operación que generó una inmediata reacción diplomática de Moscú y reavivó las tensiones en torno a las sanciones energéticas.
Según informó la Casa Blanca, la incautación se produjo por “violaciones a las sanciones estadounidenses”. Washington aseguró que el buque formaba parte de la denominada “flota fantasma venezolana” y que transportaba petróleo sujeto a restricciones internacionales. Estas flotas suelen operar con estructuras opacas, cambios frecuentes de bandera y rutas diseñadas para evadir controles.
La versión estadounidense sostiene que el Marinera participaba de un esquema de comercialización de crudo sancionado, lo que habilitó la intervención de la Armada pese a tratarse de un operativo en alta mar. No se difundieron detalles sobre el destino final del cargamento ni sobre el puerto al que fue escoltado el buque tras su detención.
La reacción de Rusia
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso exigió a Estados Unidos que garantice un trato “humano y digno” a los tripulantes, al confirmar que entre ellos había ciudadanos rusos. En un comunicado oficial, la Cancillería reclamó el respeto estricto de sus derechos y que no se obstaculice su “rápido regreso a la patria”.
Además, Moscú elevó el tono de la protesta diplomática al denunciar que la incautación constituye una grave violación del derecho internacional. “El abordaje y la incautación efectiva de un buque pacífico por parte de militares estadounidenses en alta mar, así como la captura de la tripulación, no pueden interpretarse sino como una flagrante violación de los principios y normas fundamentales del derecho marítimo internacional y la libertad de navegación”, afirmó el ministerio.
En medio de la escalada, el gobierno ruso informó un gesto de distensión. La portavoz de la Cancillería, María Zajárova, anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió liberar a dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del Marinera. La medida se adoptó, según precisó, en respuesta a una petición formal presentada por Moscú.
“Acogemos con satisfacción esta decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EEUU”, señaló Zajárova, al tiempo que indicó que las autoridades rusas comenzaron a trabajar “urgentemente” para garantizar el pronto retorno de los tripulantes liberados.