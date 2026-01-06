Antel incluirá a partir de las próximas horas la señal de VTV a través de su plataforma Antel TV para los usuarios que tengan contratada la señal de wifi de la empresa estatal, tras la salida de la emisora de los cables de Montevideo. La señal será gratuita durante dos meses, con posibilidad de renegociar y extender el beneficio.
Cambia todo cambia
¿VTV gratis?: conozca por cuánto tiempo y a qué contenidos podrán acceder usuarios de Antel
Tras dejar de emitirse en los cables de Montevideo, VTV vuelve al aire a través de Antel TV para garantizar el acceso a su programación.