Cultura |

Cambia todo cambia

¿VTV gratis?: conozca por cuánto tiempo y a qué contenidos podrán acceder usuarios de Antel

Tras dejar de emitirse en los cables de Montevideo, VTV vuelve al aire a través de Antel TV para garantizar el acceso a su programación.

 FocoUy
Antel incluirá a partir de las próximas horas la señal de VTV a través de su plataforma Antel TV para los usuarios que tengan contratada la señal de wifi de la empresa estatal, tras la salida de la emisora de los cables de Montevideo. La señal será gratuita durante dos meses, con posibilidad de renegociar y extender el beneficio.

Carnaval y básquet en la mira

El objetivo principal de la medida es que los usuarios puedan disfrutar de los próximos eventos deportivos y culturales, especialmente el carnaval y los partidos de básquetbol programados. Los encuentros comenzarán a transmitirse a partir del miércoles, con el clásico enfrentamiento entre Malvín y Aguada, y los partidos acordados se extenderán hasta el 10 de enero.

Contexto: la salida de VTV de los cables

La decisión de Antel se da tras la salida de VTV, VTV Plus y Gol TV de los cables de Montevideo desde el 1.º de enero, dejando sin señal a los usuarios que hasta entonces seguían estos canales por televisión paga. Con el acuerdo, la estatal asegura que los abonados de wifi puedan seguir la programación clave sin costo adicional durante los próximos días.

