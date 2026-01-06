¿VTV gratis?: conozca por cuánto tiempo y a qué contenidos podrán acceder usuarios de Antel

El objetivo principal de la medida es que los usuarios puedan disfrutar de los próximos eventos deportivos y culturales, especialmente el carnaval y los partidos de básquetbol programados. Los encuentros comenzarán a transmitirse a partir del miércoles, con el clásico enfrentamiento entre Malvín y Aguada, y los partidos acordados se extenderán hasta el 10 de enero.

Contexto: la salida de VTV de los cables

La decisión de Antel se da tras la salida de VTV, VTV Plus y Gol TV de los cables de Montevideo desde el 1.º de enero, dejando sin señal a los usuarios que hasta entonces seguían estos canales por televisión paga. Con el acuerdo, la estatal asegura que los abonados de wifi puedan seguir la programación clave sin costo adicional durante los próximos días.