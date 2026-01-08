Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad cartucheras | Malvín Norte | Trabajo artesanal

De textiles incautados a útiles escolares

¿Cuál es la historia de las cartucheras donadas a alumnos de la Escuela 317 de Malvín Norte?

Cartucheras hechas con textiles incautados y reciclados llegaron a la Escuela 317 de Malvín Norte. Esta es su historia.

100 cartucheras para los alumnos.

 Comunicación Sur
Por Redacción de Caras y Caretas

Niños y niñas de la Escuela N.º 317, ubicada en el barrio Malvín Norte, recibieron una donación de 100 cartucheras elaboradas a partir de materiales textiles reutilizados, provenientes de productos incautados por la Justicia por infracción marcaria. La entrega se realizó este jueves en el marco del programa Entre Manos, impulsado por el estudio jurídico Cervieri Monsuárez, con el objetivo de transformar materiales destinados a la destrucción en objetos útiles para la comunidad educativa.

La iniciativa se desarrolló en una jornada que también marcó el lanzamiento oficial de las escuelas de verano y contó con la participación de autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Estuvieron presentes el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Pablo Caggiani; la subdirectora de Educación Primaria, Selva Pérez; la jefa de Comunicación de Educación Primaria, Cecilia Aguiar; y Viviana Cervieri, socia del estudio Cervieri Monsuárez y responsable del programa Be Green, Take Action, que promueve proyectos sustentables y prácticas responsables con el cuidado del medioambiente.

La historia de las cartucheras

El origen de estas cartucheras se encuentra en productos textiles incautados por infracción marcaria o por haber ingresado al país de contrabando. De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de mercadería debe ser destruida. Sin embargo, a través de Entre Manos, esos materiales reciben una segunda vida mediante procesos de reciclaje y reconversión que permiten transformarlos en útiles escolares y otros artículos de uso cotidiano.

Durante la actividad, Pablo Caggiani destacó la importancia de este tipo de acciones dentro del sistema educativo. Señaló que los contenidos vinculados al cuidado ambiental y al reciclaje forman parte del currículo desde hace décadas y subrayó el valor de que estos conceptos se materialicen en experiencias concretas. En ese sentido, sostuvo que la producción de cartucheras a partir de materiales reciclados es especialmente significativa para las infancias, ya que demuestra que es posible realizar acciones reales para mejorar la protección del ambiente.

Viviana Cervieri explicó que tanto Entre Manos como otro de los programas impulsados por el estudio, Score Green, buscan reciclar productos incautados que ya no pueden ser comercializados. En el caso de Score Green, el plástico de esos productos es transformado en tableros de básquetbol que luego se donan a escuelas y clubes sociales, ampliando el impacto social de la iniciativa.

En el proceso de Entre Manos, los textiles reciclados —como remeras, pantalones y otras prendas de distintos colores y texturas— son sometidos a un tratamiento que permite convertirlos en hilos. Posteriormente, artesanas uruguayas elaboran ovillos y tejen distintos artículos, entre ellos cartucheras e individuales destinados a comedores escolares. A través de un acuerdo con ANEP, estos productos son distribuidos en centros educativos de diferentes puntos del país.

Trabajo artesanal

Además del impacto ambiental, la iniciativa tiene un fuerte componente social. Según explicó Cervieri, el programa promueve el trabajo artesanal y genera una fuente de ingreso adicional para mujeres uruguayas, al tiempo que fomenta el consumo responsable y la economía circular. “No se trata solo de donar un producto útil y único en su diseño, sino de entregar un objeto que tiene una historia”, afirmó.

Cada cartuchera, señaló, representa un proceso de transformación, materiales que estaban destinados a ser descartados se convierten en un objeto cotidiano para los estudiantes. “No es una simple cartuchera. Está hecha por manos de mujeres artesanas y con materiales que antes iban a ser destruidos. Es una forma de transformar algo negativo, como la mercadería que ingresó de contrabando, en algo positivo para la comunidad”, concluyó.

