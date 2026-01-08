Nacional vendió tres juveniles por US$ 1.5 millones y busca concretar otras salidas

Además, Nacional y Boston River cerraron la transferencia de tres jugadores juveniles que pasaron desde los tricolores a los rojiverdes y que ya se sumaron a la pretemporada del equipo del barrio Bolívar.

Se trata de los jugadores Facundo Saldaña, Juan Gancheff, ambos campeones de sub 16, e Ignacio Fernández, de sub 17, también campeón invicto en 2025.

La operación fue por un monto total aproximado de US$ 1.5 millones.

Nacional mantendrá porcentajes de los futbolistas, de 10% y 15%, dependiendo de los jugadores, para futuras transferencias.

Con la negociación, los tricolores se aseguran ingresos por los tres juveniles, los que tendrán la posibilidad de desarrollarse en Boston River, un club en el que en formativas no tienen la misma presión y exigencia que en los albos, donde varios futbolistas en formación suelen quedar libres.

Los tres juveniles

Saldaña es un delantero artíguense nacido el 3 de abril de 2009, tiene 16 años, y fue el goleador de Nacional en la categoría sub 16 en 2025 con 19 goles.

Además, tuvo convocatorias a la selección uruguaya en esa categoría.

Gancheff, nacido el 19 de abril de 2009, también es atacante y fue figura de la sub 16 tricolor el año pasado, marcando un par de goles en el clásico ante Peñarol del Torneo Clausura pasado.

Por su parte, Ignacio Fernández, es un zaguero de sub 17 con presencias en la selección uruguaya de dicha categoría con la que jugó el Sudamericano en marzo de 2025.

Definen un zaguero y el volante central

Nacional busca otro central para este puesto, nombre que por el momento se trabaja en silencio. Además, debe definir una salida: Calione, a préstamo para sumar minutos, o De los Santos. Uno de ellos no estará en el plantel 2026.

Por su parte, siguen esperando por el volante central César Araújo. Si no le aparece una oferta que no pueda rechazar, el jugador será futbolista tricolor.

Además, ya hay jugadores que saldrán a préstamo en 2026. A la espera de su oficialización, se conoce que a Cerro pasaron los juveniles Rodrigo Mederos, tras haber estado cedido en Racing el año pasado, Axel Méndez y Tiago Rijo, mientras que Jairo Amaro se iría a los villeros pero en condición de libre tras haber jugado el pasado semestre en Danubio.

Otra cesión desde los albos será la de Guillermo López, quien jugó el año pasado en Boston River y que en 2026 lo hará en Deportivo Maldonado. Y puede haber más préstamos.