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Sindicales trabajadores |

convenio a cinco años

Multitudinaria asamblea del Sunca aprobó preacuerdo que permite reducción de tiempo laboral

La asamblea del Sunca, realizada en la plaza Primero de Mayo, respaldó el preacuerdo alcanzado tras varias semanas de negociaciones.

El Sunca tiene convenio.

El Sunca tiene convenio.

 Armando Sartorotti / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Al grito de "Sunca, Sunca", miles de trabajadores de la construcción aprobaron el preacuerdo alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresariales y que permite firmar un convenio colectivo a cinco años que garantiza el crecimiento salarial y reduce el tiempo de trabajo en el sector.

El acuerdo fue el resultado de meses de negociaciones y movilización que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) llevó a cabo en el marco de los Consejos de Salario. El anterior convenio del sector venció el pasado 31 de marzo.

Queremos pedirle a la asamblea que acompañe el preacuerdo alcanzado, que es el resultado de la lucha de miles de trabajadores. “Los compañeros que estén a favor, sírvanse levantar la mano”, solicitó desde el estrado el secretario general del Sunca, Javier Díaz.

La respuesta no se hizo esperar: miles levantaron la mano para aprobar el acuerdo. Seguidamente, aplausos, sirenas, cohetes, bombas de humo y el canto a coro de “¡Sunca, Sunca, Sunca!” respaldaron la votación.

Reducción de tiempo laboral

Mediante el acuerdo para 2030, la industria de la construcción pasará a tener un régimen de trabajo de 40 horas semanales. En 2008 era de 48.

La reducción se hará de forma escalonada. Se irá quitando una hora por año. En 2027 trabajarán 43 horas semanales. En 2028 serán 42 horas semanales. En 2029 se llegará a 41 horas por semana. Y para 2030 el régimen será de 40 horas de trabajo semanales.

Preacuerdo

"Pasamos de 44 horas a 40 horas, bajando una hora por año. Esto claramente tiene mucho que ver con que nosotros vivimos en un momento de avances, como nunca en la historia, de incorporación de las tecnologías, y está muy bien en definitiva que, si hoy la incorporación de tecnologías, que hace que las obras se desarrollen en menos tiempo y con menos trabajadores, no solo acumule ganancias el gran capital, sino que en definitiva genere mejores condiciones de vida" para el trabajador, explicó Díaz a Caras y Caretas.

Se trata de "trabajo de calidad y que del punto de vista redistributivo también se compartan esas ganancias que resultan de la incorporación de las tecnologías en el pueblo trabajador", concluyó.

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