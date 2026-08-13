Multitudinaria asamblea del Sunca aprobó preacuerdo que permite reducción de tiempo laboral

La respuesta no se hizo esperar: miles levantaron la mano para aprobar el acuerdo. Seguidamente, aplausos, sirenas, cohetes, bombas de humo y el canto a coro de “¡Sunca, Sunca, Sunca!” respaldaron la votación.

Reducción de tiempo laboral

Mediante el acuerdo para 2030, la industria de la construcción pasará a tener un régimen de trabajo de 40 horas semanales. En 2008 era de 48.

La reducción se hará de forma escalonada. Se irá quitando una hora por año. En 2027 trabajarán 43 horas semanales. En 2028 serán 42 horas semanales. En 2029 se llegará a 41 horas por semana. Y para 2030 el régimen será de 40 horas de trabajo semanales.

Preacuerdo

"Pasamos de 44 horas a 40 horas, bajando una hora por año. Esto claramente tiene mucho que ver con que nosotros vivimos en un momento de avances, como nunca en la historia, de incorporación de las tecnologías, y está muy bien en definitiva que, si hoy la incorporación de tecnologías, que hace que las obras se desarrollen en menos tiempo y con menos trabajadores, no solo acumule ganancias el gran capital, sino que en definitiva genere mejores condiciones de vida" para el trabajador, explicó Díaz a Caras y Caretas.

Se trata de "trabajo de calidad y que del punto de vista redistributivo también se compartan esas ganancias que resultan de la incorporación de las tecnologías en el pueblo trabajador", concluyó.