Fancap advierte por falta de personal en La Tablada y corta tareas por razones de seguridad

El sindicato aclaró, además, que la interrupción de las operaciones no responde a una decisión gremial de negarse a trabajar, sino a la falta del personal que considera necesario para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro de la planta. De esta manera, el gremio atribuyó la afectación de las tareas a un problema de dotación y planteó que las operaciones alcanzadas por la medida no podrán desarrollarse normalmente mientras no estén dadas las condiciones de personal necesarias.

Falta de personal

"Esta situación no constituye una guardia mínima operativa, sino que estamos funcionando con una guardia de seguridad, insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las distintas áreas de operaciones", sostuvo Fancap y agregó: "La falta de personal obliga a realizar un corte de tareas, entre ellas la carga de camiones de propano, ya que no están dadas las condiciones necesarias para desarrollar la operativa con la dotación actual".

"Queremos dejar claro que esta situación no es consecuencia de una decisión de los trabajadores ni de una negativa a realizar las tareas, sino de la falta de personal necesario para garantizar el funcionamiento de Tablada en condiciones adecuadas y seguras", concluyó el sindicato en el comunicado.

En tanto, fuentes del sindicato de Ancap indicaron que los trabajadores no descartan aplicar más medidas y agregaron que la carga de propano para la industria fue la más afectada ya que dentro de las cuatro áreas de trabajo en la planta es la “menos prioritaria”.

El lunes el Ministerio de Industria y Fancap mantuvieron una reunión por la reestructuración del negocio del cemento Pórtland, donde realizaron una puesta a punto sobre el plan que espera hacer la petrolera. Según indicaron dirigentes de Fancap, se espera una nueva reunión con el gobierno el próximo mes.