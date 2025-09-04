Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Alorica | Verizon |

Reestructura

Alorica no se va del país pero deja a 440 trabajadores en la calle

Verizón es un operador de telefonía móvil de Estados Unidos que disponía de un call center en Uruguay por medio de la empresa Alorica.

El dirigente de Fuecys, Favio Riveron, habló sobre los despidos en Alorica.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

En los últimos días los trabajadores recibieron un duro golpe cuando la empresa Alorica con base en Aguada Park, realizó despidos porque su cliente Verizón dejó de contratar en Uruguay.

Verizón es un operador de telefonía móvil de Estados Unidos que disponía de un call center en Uruguay por medio de la empresa Alorica.

Este miércoles, la empresa Alorica, contratada por Verizon, mantuvo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con autoridades de la cartera, en la que participaron dirigentes sindicales de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Alorica no se va del país

El presidente de Fuecys, Favio Riverón, dijo que “Alorica no se va del país”, sino que “continúa con sus operaciones y mantiene a 250 trabajadores en plantilla, pero desvincula a unos 440 empleados”. La cifra incluye a empleados que cumplían tareas para la firma estadounidense y a otros que lo hacían en otras plataformas o proyectos.

Acerca de la versión de prensa difundida días atrás, de que serían 265 trabajadores los cesados, respondió que “hubo más desvinculaciones, de empleados que estaban en el seguro de paro, que la empresa en un principio tenía la idea de que volvieran a través de alguna otra plataforma que ingresara, pero no hay nada cercano en el tiempo para que ingresen, por lo tanto, lo que resolvieron fue desvincularlos”, dijo Riverón a La Diaria.

Reiteró que en total son 440 los despidos, entre las personas cesadas por la salida de Verizon y aquellas que no tenían un puesto fijo en otras empresas o plataformas. Agregó que la fecha de despido oficial es el 1° de setiembre y que el pago de los créditos laborales a los trabajadores se hará “sin inconvenientes” y en una sola cuota.

Riverón recordó que Alorica es una plataforma que brinda servicios de call center y como proveedor de soluciones a clientes. Aclaró que no vende solamente servicios para Verizon, sino también para varias empresas más.

