Pit-Cnt definió plan de acción con el impuesto al 1% más rico arriba de la mesa

Sostuvo que también está incluida la iniciativa del impuesto al 1% más rico, que es “un tema central” y que “estará presente en los asuntos a abordar en los próximos meses”.

Dos movilizaciones importantes

En diálogo con La Diaria López añadió que todos esos ejes se pusieron a consideración de la Mesa Representativa y se votaron por unanimidad. De ahora en más, aclaró, “se encomendó al Secretariado Ejecutivo delinear más concretamente lo que se votó en términos generales”.

El dirigente explicó que “esto está atravesado por dos cuestiones que son muy concretas y que demandan en estas dos semanas movilizaciones grandes, como es la caravana que se va a hacer, junto con la Coordinadora Antiimperialista, por lo que está pasando en Cuba y en apoyo al pueblo cubano, y todo lo concerniente al 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”.

Con respecto a la organización y planificación del próximo 1° de Mayo, comentó que “todavía no se avanzó”. “Eso es parte de lo que tiene que ejecutar el Secretariado Ejecutivo”, agregó.

La próxima reunión de la Mesa Representativa fue fijada para el 19 de marzo. En esa instancia serán abordados los avances que el Secretariado Ejecutivo haya hecho.