Canelones acelera con inversión histórica y saneamiento clave

¿Cómo definiría el actual momento que atraviesa Canelones en materia de crecimiento económico y poblacional?

-Nuestro departamento vive un crecimiento tanto demográfico como económico importante en los últimos 20 años, en buena medida porque el Gobierno de Canelones ha generado las condiciones para ello. Es una línea política que se ha continuado en los diferentes períodos de gobierno y que buscamos profundizar.

Por un lado, la gente encuentra en Canelones un departamento que avanza con una inversión pública que mejora la calidad de vida tanto de quienes deciden radicarse como de aquellos que hace más tiempo que están. Obras de infraestructura que mejoran la movilidad y el transporte, obras de arquitectura que acercan el deporte y la cultura, alumbrado público que contribuye a tener barrios más seguros, una recolección de residuos domiciliarios que es ejemplo a nivel nacional y regional: todo eso configura un paquete de inversión pública que invita a radicarse en Canelones.

Por otro lado, generamos las condiciones para que la inversión privada se instale en el departamento, generando empleo de calidad para nuestros vecinos y oportunidades importantes para los empresarios. La Agencia de Promoción a la Inversión, que funciona como ventanilla única, es una política exitosa que queremos profundizar en este período. Apostamos a seguir captando capitales que aterricen en Canelones y ayuden a seguir desarrollando un departamento que todavía tiene mucho para crecer.

Presupuesto histórico

Hace poco la Intendencia dio a conocer el presupuesto para el quinquenio. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la propuesta?

-El punto fuerte del Presupuesto Quinquenal, sin dudas, es que vamos a ejecutar la mayor inversión en la historia del departamento en obra pública.

El presupuesto nos permitirá acompañar fondos extrapresupuestales y ejecutar obras viales en los 32 municipios, ejecutar el saneamiento de Atlántida, mejorar espacios públicos, avanzar en infraestructura deportiva y en equipamiento para la recolección de residuos domiciliarios.

Es una inversión histórica para Canelones y tenemos el enorme desafío de la ejecución, con equipos técnicos y políticos planificando y coordinando permanentemente.

Poder ejecutar una inversión de este tipo es posible en el marco de cuentas públicas equilibradas y de una política que nos permitió una baja importante de la morosidad en este inicio de año.

Se viene el saneamiento para Atlántida. ¿Cuál será su alcance y qué rol jugarán la Intendencia y el municipio local?

-La obra de saneamiento la ejecutará OSE con fondos extrapresupuestales de la Intendencia de Canelones. Nos permitirá que Atlántida pueda recibir importantes inversiones tanto públicas como privadas que hasta ahora no pueden desarrollarse por falta de infraestructura acorde.

Son 80 manzanas las que se intervendrán, con una inversión aproximada de 50 millones de dólares entre saneamiento y obra vial posterior. La Intendencia, además de financiar la obra, trabajará de forma permanente en el territorio con técnicos de diferentes direcciones generales, OSE y el Municipio, ayudando a que la obra se ejecute de forma rápida y ordenada, amortiguando los trastornos normales que una intervención de este porte pueda generar. Será un antes y un después en la historia de Atlántida, una obra con la que buscamos reposicionar a nuestro balneario estrella.

¿Habrá hotel cinco estrellas en Atlántida?

-Hoy la Intendencia tiene en espera de aprobación muchos proyectos privados que podrán desarrollarse en función del avance de la obra de saneamiento; muchos de ellos son proyectos inmobiliarios a instalarse en la zona.

Más allá de una propuesta concreta, desde la Intendencia vamos a promover todas aquellas inversiones que entendamos que son buenas para el desarrollo económico y turístico de Atlántida, que debe funcionar como dinamizador de toda la economía de la Costa de Oro.

El desarrollo posterior a la obra de saneamiento debe abordarse desde ahora, porque hay avidez por invertir allí y las mejoras de infraestructura ayudarán a que la inversión se concrete.

Inversión en salud

En cuanto a obras de carácter nacional, la Costa tendrá finalmente su hospital. ¿Cómo ven esa obra desde la comuna?

-Es una obra fundamental para esta zona de Canelones, que es la que más crece desde el punto de vista demográfico. Era una demanda histórica la mejora en los servicios de salud del Estado, y se estará dando cumplimiento con la construcción de este hospital.

Implica una mejora en los servicios que impulsará el desarrollo en toda la Costa de Oro. Es parte del conjunto de obras públicas que vienen con el saneamiento; es un salto de calidad para la zona que será acompañado por una inversión en otras policlínicas del departamento, incluida Ciudad de la Costa, que mejorará las prestaciones en este período de gobierno.

Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en lo relativo al terreno donde se instalará y con el Ministerio de Salud Pública para colaborar en todos los aspectos necesarios.

Canelones ha tenido un importante crecimiento inmobiliario. ¿Seguirá fomentando esa industria?

-A través de la Agencia de Promoción a la Inversión promovemos y captamos diferentes tipos de inversión: inmobiliaria, industrial, logística o comercial.

Si bien las inversiones inmobiliarias son una parte importante de lo que hemos logrado captar en la última década, generando ingresos significativos para la Intendencia que luego nos permiten realizar obras en todo el departamento —además de miles de puestos de trabajo directos e indirectos—, no son las únicas. Estamos abocados a desarrollar el eje de la Ruta 5, captando inversiones logísticas e industriales, tomando como ejemplo el desarrollo del eje de la Ruta 101.

¿Qué rol juega Canelones en la reforma del sistema de transporte metropolitano?

-Estamos coordinando permanentemente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de San José. Es una obra tan importante como necesaria para Canelones y toda el área metropolitana.

Por eso pusimos a todos nuestros equipos a trabajar de manera coordinada para avanzar rápidamente en la búsqueda de la mejor solución técnica para la mejora de la movilidad. La disminución de los tiempos de viaje es lo que nos reclama la población y, en ese sentido, debemos avanzar todos los actores de forma impostergable.

Finalmente, el turismo es un sector característico de Canelones. ¿Cuáles son sus perspectivas?

-Venimos cerrando una temporada muy buena en Canelones, donde la Intendencia ha sido protagonista en la promoción de actividades para activar y motivar al turista a disfrutar de las diferentes ofertas que nuestro departamento tiene.

Tenemos un turismo muy particular, porque es principalmente interno; no dependemos tanto del extranjero que llega al país. Eso nos da cierta estabilidad, pero también nos obliga a generar una oferta atractiva. Junto al sector privado llevamos adelante acciones en momentos clave de la temporada que nos permiten sostener la actividad cuando naturalmente cae, como ocurrió con el Canelones Suena Bien, que fue nuevamente un éxito, con más de 90.000 asistentes este año y un movimiento económico importante para la zona.

Desde la Dirección de Turismo se trabaja durante todo el año en la promoción de Canelones, porque nuestra propuesta no se agota en la temporada estival. Allí tenemos un desafío que abordamos con mucha intensidad.