Firman declaración para erradicar violencia y acoso en el sector panificadoras

Reafirman compromiso

La declaración reafirma el compromiso con la erradicación de toda forma de violencia y acoso en el trabajo, en el marco de los principios del convenio n.° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que se considera que constituyen violaciones a los derechos de la personalidad de los trabajadores y afectan la igualdad de oportunidades.

Ante casos de acoso sexual y moral, y prácticas antisindicales, las partes firmantes acordaron mayor cooperación conjunta para garantizar entornos laborales respetuosos y seguros.

Acciones concretas

Entre las acciones concretas que se acordaron, se destacan instancias de formación, desarrollo e implementación de protocolos y fortalecimiento de mecanismos de prevención y actuación frente a estas situaciones, en concordancia con la normativa vigente y las competencias de fiscalización de la inspección.

En la declaración, se afirma que la construcción de ambientes de trabajo libres de violencia es un compromiso compartido y un pilar fundamental para el desarrollo de relaciones laborales basadas en el respeto, la dignidad y el trabajo decente.

Contra la violencia

El inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, dijo que son muchas las situaciones que se deben cambiar en forma tripartita. Recordó la importancia del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, presentado en abril de 2026, contexto en el que se registra una disminución en la cantidad de accidentes laborales a nivel general, y en particular, de los mortales.

Puig consideró que hay que profundizar el cambio cultural que vincula el trabajo con la vida y no con el accidente, la discapacidad y la muerte, así como otros factores que “enferman y matan”, como las formas del acoso en el ámbito laboral.

Consideró relevante un abordaje de la sociedad en su conjunto para desarrollar acciones y cambios culturales que permitan combatir, reducir y eliminar el acoso. Por ejemplo, generar condiciones de trabajo dignas.

Por su parte, la subinspectora general del Trabajo y la Seguridad Social, Andrea Bouret, ponderó el consenso alcanzado en torno a la tolerancia cero en el ámbito laboral de panificados, plasmado en la declaración, mientras continua el trabajo de elaboración de un protocolo consensuado de forma tripartita.