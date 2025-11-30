Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

cuando la clase obrera crea

Entregan este lunes premios del encuentro de cultura de los trabajadores de la construcción

El encuentro fue declarado de interés por la ANEP y la entrega de premios se realizará en el complejo del Sodre.

Por Pablo Silva Galván

Este lunes la clase obrera ocupará la sala “Hugo Balzo” del Sodre y lo hará para premiar a la cultura, en este caso a la cultura emanada del propio seno de los trabajadores. Es que este día se realizará la entrega de premios del Primer Encuentro de las Artes de los Trabajadores de la Construcción, organizado por el Sunca.

Los trabajos literarios fueron examinados por un tribunal compuesto por Raquel Diana, Eduardo Da Luz, Ignacio Suárez, Silvia Guzmán y Mario Carrero.

Dicho encuentro fue anunciado en setiembre y se centró en fomentar la creación literaria de trabajadores de la construcción, sus familias y estudiantes. Simultáneamente la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) declaró de interés educativo la realización de esta actividad que se centró en su primera edición en las expresiones literarias.

El Sunca y la cultura

Según sus organizadores este encuentro tiene como objetivo principal promover la participación artística de los trabajadores de la construcción y sus familias, y estimular la creación literaria. “Difundir la palabra de las y los trabajadores, de sus familias y de estudiantes es un proyecto casi que inédito que va a nutrir mucho al mundo de las letras, señaló durante la presentación la subsecretaria, y en ese momento ministra interina, de Educación y Cultura, Graciela Verde.

Las obras presentadas podían ser narrativas, poéticas, ensayísticas o periodísticas. Su temática deberá estar relacionada a la organización sindical (Sunca) o a la industria de la construcción.

Estuvo abierto a trabajadores de la construcción en actividad, jubilados y pensionados, familiares y estudiantes vinculados a la industria a partir de los 16 años.

Fue organizado por el Sunca, con la declaración de interés educativo por parte de la ANEP.

El premio principal consiste en la publicación de las mejores 40 obras seleccionadas por el jurado.

