Este lunes la clase obrera ocupará la sala “Hugo Balzo” del Sodre y lo hará para premiar a la cultura, en este caso a la cultura emanada del propio seno de los trabajadores. Es que este día se realizará la entrega de premios del Primer Encuentro de las Artes de los Trabajadores de la Construcción, organizado por el Sunca.
cuando la clase obrera crea
Entregan este lunes premios del encuentro de cultura de los trabajadores de la construcción
El encuentro fue declarado de interés por la ANEP y la entrega de premios se realizará en el complejo del Sodre.