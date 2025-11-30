Entregan este lunes premios del encuentro de cultura de los trabajadores de la construcción

El Sunca y la cultura

Según sus organizadores este encuentro tiene como objetivo principal promover la participación artística de los trabajadores de la construcción y sus familias, y estimular la creación literaria. “Difundir la palabra de las y los trabajadores, de sus familias y de estudiantes es un proyecto casi que inédito que va a nutrir mucho al mundo de las letras, señaló durante la presentación la subsecretaria, y en ese momento ministra interina, de Educación y Cultura, Graciela Verde.

Las obras presentadas podían ser narrativas, poéticas, ensayísticas o periodísticas. Su temática deberá estar relacionada a la organización sindical (Sunca) o a la industria de la construcción.

Estuvo abierto a trabajadores de la construcción en actividad, jubilados y pensionados, familiares y estudiantes vinculados a la industria a partir de los 16 años.

Fue organizado por el Sunca, con la declaración de interés educativo por parte de la ANEP.

El premio principal consiste en la publicación de las mejores 40 obras seleccionadas por el jurado.