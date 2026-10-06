Fábricas Nacionales de Cerveza y sindicato de trabajadores avanzan en un preacuerdo

Retiro voluntario, jubilaciones y prejubilaciones

Pastorino comentó que eran 59 y que los 31 restantes se acogerán a retiro voluntario, jubilaciones y prejubilaciones. Destacó que lograron que los trabajadores que tienen de 53 a 60 años podrán ingresar en el régimen prejubilatorio y no tengan que trasladarse a Montevideo.

Consultado por la reestructura propuesta por la empresa que implicaba el despido de 80 trabajadores, Pastorino aclaró que desde el minuto 1 dijeron que era inviable porque conocen la necesidad de los trabajadores.

"Vimos que no había un lógica. El tiempo nos está dando la razón producto que van a venir compañeros de Minas hacia acá (...) y no es posible a nuestro entender una mayor reducción", manifestó.

Según dijo, para ellos es importante la producción de la industria nacional versus la producción importada. "Nuestro objetivo para no tener este problema dentro de dos, tres años, es sustituir la importada por la industria nacional", indicó.