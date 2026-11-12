Sindicatos solicitaron al ministerio modificar Ley Orgánica Policial para garantizar derechos básicos

Si bien valoraron positivamente que el ministerio haya emitido el 20 de julio de este año la Circular N° 05/2026, que corrigió incertidumbres sobre aspectos básicos: estableció la suspensión de la licencia reglamentaria o por antigüedad cuando sobrevenga una enfermedad debidamente certificada, garantizó el respeto del descanso semanal cuando este coincida con el reintegro posterior a una licencia médica, fijó que el tiempo de las licencias (salvo aquellas otorgadas sin sueldo) se compute como tiempo trabajado, sin exigir la recuperación de jornadas ni requerir trabajo efectivo adicional para generar el descanso, los sindicatos argumentaron en la petición que estos criterios deben consolidarse en la Ley Orgánica Policial, garantizando homogeneidad de los derechos laborales, evitando la discrecionalidad según la dependencia de destino.

Al respecto, el presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez, explicó que eso "ha generado arbitrariedades entre los jerarcas", ya que el Ministerio del Interior "viene resolviendo estos problemas mediante resoluciones internas, entonces viene cualquier jerarca y hace lo que quiere".

Un "antecedente importante" de esta discrecionalidad se dio en el gobierno pasado -que fue advertido en 2025 en un informe del INDDHH- cuando la Jefatura de Policía de Salto decretó un régimen de horario laboral de 72 horas trabajo continuas por 72 de descanso, lo cual "violaba la normativa vigente", apuntó.

La protección especial para la funcionarias embarazadas, madres y lactantes

Los gremios policiales también solicitan garantizar por ley el derecho a licencias, con especial atención a la protección integral del embarazo, la maternidad y la lactancia, asegurando su generación, goce y reprogramación sin que se pierdan por decisiones atribuibles a la Administración.

La situación de la maternidad y la lactancia para las funcionarias policiales representa uno de los puntos de mayor preocupación expresados en la petición debido a las lagunas de su régimen actual como la ausencia de reconocimiento explícito en la Ley Orgánica, ya que no contempla expresamente la licencia por maternidad ni establece un régimen integral de protección del embarazo y la lactancia que considere los riesgos y particularidades del trabajo policial.

También prevén incorporar previsiones y salvaguardas para la salud ocupacional, tanto física como mental, de todo el personal policial.

Además, solicitan al ministerio, unificar la normativa laboral en la Intranet (como medida transitoria) del Ministerio del Interior que reúna y ordene toda la regulación interna para facilitar su consulta y acceso transparente por parte de los funcionarios

La petición presentada por los sindicatos al Ministerio del Interior el 10 de noviembre