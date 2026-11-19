La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo lleva adelante este jueves 19 de noviembre un paro de 24 horas en rechazo a la matriz de grupos propuesta por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) para el año lectivo 2027. Según advirtió el sindicato en su convocatoria, la planificación oficial implica una reducción proyectada de 65 grupos en la capital, medida que, aseguran, deteriorará tanto las condiciones laborales de los profesores como las posibilidades de brindar un seguimiento adecuado a los estudiantes.
Este jueves
Paro de 24 horas en liceos de Montevideo en rechazo al recorte de 65 grupos en 2027
La medida sindical se realiza en rechazo a la reducción de grupos en los liceos públicos. Habrá asamblea general a partir de las 16 horas en el local de Sutel.