Rechazan ajuste

El malestar docente se ha expresado en los últimos días a través de comunicados de diversos centros educativos. En el Liceo N.º 38 de La Teja, el núcleo sindical y la Asamblea Técnico Docente (ATD) denunciaron la pérdida de cuatro grupos —dos de octavo y dos de noveno, uno por turno—, lo que equivale a unos 120 estudiantes y 146 horas docentes semanales. Los trabajadores rechazaron que el ajuste sea presentado como una "redistribución" y criticaron que el cálculo de matrícula contemple solo a quienes culminan el año, dejando fuera a jóvenes con asistencia intermitente por motivos laborales, familiares o socioeconómicos. "Necesitamos grupos que no estén superpoblados para poder acompañar a los estudiantes en sus realidades, necesidades y trayectorias particulares", señalaron.