Sindicales Industria |

No le cierra

Industria cementera: sindicato rechaza propuesta del gobierno y propone otra solución

Desde la Federación Ancap (Fancap) volvieron a denunciar que el plan del gobierno no funcionará y afectará a sus empleados.

La industria cementera está en problemas.

 Foto: Ancap
La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, acudió en diciembre al Parlamento y descartó descartó el cierre del portland de Ancap pese a sus dificultades. El gobierno propuso una solución para frenar las pérdidas pero todavía no hay una definición al respecto.

En las últimas desde la Federación Ancap (Fancap) volvieron a denunciar que el plan del gobierno no funcionará y afectará a sus empleados; en ese sentido propusieron que se analice con la sociedad sanducera el futuro de la planta cementera de Paysandú para, posteriormente, presentar los resultados a las autoridades.

"Este tipo de trabajo lleva a la paralización del 80% de la actividad industrial y, además de rechazarlo, creemos que va a fracasar a corto plazo, va a dejar mucha gente tirada por el camino y va a poner en riesgo el proyecto industrial para salvaguardar el patrimonio de los uruguayos", explicó el delegado de Fancap en Paysandú, Eduardo Zabala.

En ese sentido, propusieron un debate abierto respecto a qué se debería hacer con la planta cementera en Paysandú. "Empezamos este 2026 con un proceso que va a llevarnos a discutir con las comunidades, con las autoridades y a intercambiar e intentar construir una alternativa que se contraponga a este modelo que plantea el gobierno. Buscamos que pueda construir en una visión en la que, efectivamente, los trabajadores podamos participar de la construcción", explicó Manuel Colina, secretario de Fancap, en rueda de prensa.

Como resultado, desde Fancap buscan un nuevo modelo que pueda ser rentable para la empresa estatal, evitando el despido de sus trabajadores y promoviendo el patrimonio nacional. "Entendemos que nuestra industria se puede diversificar y que podemos tener una salida con una mirada estratégica mucho más comercial y competitiva, pero no es lo que vienen haciendo las administraciones anteriores", lamentó Laura Martínez, vicepresidenta de la federación.

Escenario complejo

En noviembre del año pasado, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, anunció el fortalecimiento de la unidad de negocio de la empresa estatal a través del fomento de la planta de Minas. Para la producción de 2025, la empresa estatal estimaba pérdidas de entre 28 y 30 millones de dólares, mientras que en los últimos 25 años, el negocio ha acarreado pérdidas por 810 millones de dólares, haciendo indispensable que la gestión se mueva en pos de conseguir inversiones y hacer la actividad rentable.

En el marco de hacer el negocio rentable, San Román explicó que el objetivo más cercano es fortalecer la planta de Minas. "Estoy enloqueciendo a la gente de portland a preparar pliegos para salir inmediatamente, estoy apuntando a un fortalecimiento de la planta de Minas, porque es la menos costosa, la más eficiente, la que nos permitiría ir empezando a estabilizar el negocio, empezar a revertir los números o por lo menos frenar la caída", aseguró.

Así, remarcó que buscan que las maquinarias tengan una mayor disponibilidad operativa en el año y que no se tenga que esperar mesas por la llegada de un repuesto. Por otro lado, comentó que acordaron con el sindicato ampliar las plantillas de las plantas de Minas y Paysandú.

