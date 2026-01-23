Industria cementera: sindicato rechaza propuesta del gobierno y propone otra solución

En ese sentido, propusieron un debate abierto respecto a qué se debería hacer con la planta cementera en Paysandú. "Empezamos este 2026 con un proceso que va a llevarnos a discutir con las comunidades, con las autoridades y a intercambiar e intentar construir una alternativa que se contraponga a este modelo que plantea el gobierno. Buscamos que pueda construir en una visión en la que, efectivamente, los trabajadores podamos participar de la construcción", explicó Manuel Colina, secretario de Fancap, en rueda de prensa.

Como resultado, desde Fancap buscan un nuevo modelo que pueda ser rentable para la empresa estatal, evitando el despido de sus trabajadores y promoviendo el patrimonio nacional. "Entendemos que nuestra industria se puede diversificar y que podemos tener una salida con una mirada estratégica mucho más comercial y competitiva, pero no es lo que vienen haciendo las administraciones anteriores", lamentó Laura Martínez, vicepresidenta de la federación.

Escenario complejo

En noviembre del año pasado, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, anunció el fortalecimiento de la unidad de negocio de la empresa estatal a través del fomento de la planta de Minas. Para la producción de 2025, la empresa estatal estimaba pérdidas de entre 28 y 30 millones de dólares, mientras que en los últimos 25 años, el negocio ha acarreado pérdidas por 810 millones de dólares, haciendo indispensable que la gestión se mueva en pos de conseguir inversiones y hacer la actividad rentable.

En el marco de hacer el negocio rentable, San Román explicó que el objetivo más cercano es fortalecer la planta de Minas. "Estoy enloqueciendo a la gente de portland a preparar pliegos para salir inmediatamente, estoy apuntando a un fortalecimiento de la planta de Minas, porque es la menos costosa, la más eficiente, la que nos permitiría ir empezando a estabilizar el negocio, empezar a revertir los números o por lo menos frenar la caída", aseguró.

Así, remarcó que buscan que las maquinarias tengan una mayor disponibilidad operativa en el año y que no se tenga que esperar mesas por la llegada de un repuesto. Por otro lado, comentó que acordaron con el sindicato ampliar las plantillas de las plantas de Minas y Paysandú.