"La Corte tiene ante sí, una Asociación de Magistrados del Uruguay que se planta firme"

Y bueno, hoy por hoy la carrera nuestra, más allá de algunas modificaciones que han tenido que ver con el aspecto reglamentario, sigue siendo discrecional. Por ejemplo, la lista de prelación que surge de este procedimiento reglamentario ni siquiera se respeta el orden, muchas veces se designa al uno, al dos, luego se saltea al cinco, al 11, en definitiva, y sin una expresión de causa concreta. Por supuesto que en esa línea de trabajo vamos a seguir, porque entendemos que en lo que hace a la institucionalidad de los jueces y a su legitimación democrática, la transparencia de su carrera es clave.

¿Qué pasa con las denuncias de abuso en el Poder Judicial?

. Hoy por hoy nosotros estamos constatando un incremento importante de lo que tiene que ver con el poder disciplinario que ejerce la Corte, en muchos casos absolutamente justificado, pero en otros entendemos que hay hipótesis de abuso. Sin ir más lejos, el sumario que se le inició a la colega por la denuncia que le hicieron familiares de personas condenadas por terrorismo de estado, porque le hicieron pesquisas secretas en sus redes sociales, de las cuales por añadidura no surgió nada. La jueza nunca se apartó del deber que tiene todo magistrado de la imparcialidad y de no emitir opiniones políticas, filosóficas ni religiosas. Así todo y constatado, se decidió llevar adelante un sumario, por ejemplo, lo cual vemos con preocupación.

¿Qué pasa con ciertas expresiones de actores políticos?

Vamos a seguir también defendiendo a los socios ante los ataques que se puedan dar de distintos autores del sistema político, como lo hemos hecho en su momento el año pasado, cuando incluso hubo fuertes cruces con el entonces Ministro del Interior, el actual senador Alberto Hebert, cuando tuvo comentarios muy infelices respecto del desempeño de la jueza de Crimen Organizado entonces, Elena Mainard. Vamos a seguir en esa línea también, dando la defensa a los socios ante los medios de prensa, ante el parlamento, ante la opinión pública, ante quien sea que haya que hacerlo.

¿ Qué otras reivindicaciones están realizando?

Estamos detrás del de la regulación de la extensión de licencia por maternidad de las juezas. Hoy por hoy, a los tres meses ellas se tienen que reintegrar a trabajar en horario pleno y eso genera terribles problemas en lo que es la lactancia y las situaciones de apego con las criaturas, porque pasan de estar con ellos a estar 13, 14 horas fuera de su casa, desconociéndose los derechos humanos de las criaturas y de ellas, lo cual hay un proyecto que tiene media sanción en el Senado, está esperando ahora la sanción definitiva en Diputados. Es un año muy especial justo para estas cuestiones, pero bueno, esperamos que así sea. Y bueno, también seguiremos trabajando en lo que tiene que ver con capacitación, nosotros desde la asociación hacemos en la medida nuestras posibilidades, por supuesto, porque los recursos son limitados, pero actividades académicas para que los socios complementen la capacitación que les brinda el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Y bueno, y siempre en definitiva buscando la participación de socios y socias, tanto en instancias de democracia directa como son las asambleas, como a nivel de las solicitudes que pueden cursar la Directiva. Un poco la línea de trabajo nuestro va por ahí, que es más y mejor gremio, y eso es la plataforma de propuestas que tenemos para para seguir al frente de la asociación.

¿Qué visión tiene desde la aplicación del nuevo código del CPP del rol de los fiscales y el de ustedes?

Nosotros creemos que en eso hay coincidencia ampliamente mayoritaria en el colectivo nuestro, que la reforma era necesaria. El juez tenía que dejar de ser instructor para pasar a ser un juez de garantía, después decisor en la etapa de juicio. ¿Por qué era muy complejo la mezcla de los roles, verdad? El hecho de tener que investigar y después decir si la investigación está bien y la posición del juez, por más esfuerzos que se hacían en este sentido, hay que reconocerlo, quedaba mucho más contaminada que hoy. Así que el rol que corresponde al acusador público en la cabeza de la fiscalía es lo que se condice con los sistemas más modernos a nivel internacional en la materia. O sea que por ese lado no nos merece ninguna objeción, al contrario. Después, por supuesto, siempre hay cuestiones presupuestales de aplicación de los institutos jurídicos que terminan no siendo suficientes, como ocurre con la ley de género.

Yo creo que es el paradigma más clásico de una norma que establece una serie de instrumentos de garantía que son materialmente imposibles de llevar a la práctica en su espíritu por carencias presupuestales endémicas.

¿Cuál es la relación actual de la directiva de la Asociación de Magistrados con la Suprema Corte Justicia?

Bien, por supuesto tenemos un diálogo con la Corte. No es cierto que no haya diálogo, desde luego es un diálogo más áspero porque la Corte está debutando en este sentido, con un gremio parado fuertemente desde la posición gremial, que es lo que nosotros hemos planteado, lo cual genera rigideces en los diálogos, desde luego. Pero sí, sí ha habido diálogo y sigue habiendo. De hecho yo tengo una reunión ahora con la presidenta de la Corte el día jueves, por cuestiones más de índole interna y bueno, desde luego que no es un diálogo en términos de complicidad, porque al cumplir un rol gremial nosotros el posicionamiento que tenemos es de enfrentamiento en muchos aspectos, que es lo que hace cualquier gremio. En eso no estamos innovando en nada. Quizás a la interna de lo que es los jueces sí es, es innovador porque no teníamos esta impronta antes, pero diálogo con la Corte hay si.