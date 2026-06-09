"La negociación se respeta": FFOSE se declaró en conflicto por incumplimientos de OSE

La federación sostuvo que entre los trabajadores alcanzados por esas recategorizaciones hay funcionarios que desde hace años reclaman equiparaciones salariales y reconocimiento de tareas. Por ese motivo, afirmó que para el sindicato resulta fundamental que los compromisos asumidos se concreten.

Asimismo, cuestionó las explicaciones brindadas por la administración del organismo, a las que calificaron como "contradictorias" y un agravante de la situación.

Medidas adoptadas

Debido al escenario planteado, el sindicato resolvió avanzar con una serie de medidas. Según confirmó a Caras y Caretas el presidente de FFOSE, Carlos Larrosa, una de las medidas adoptadas es la denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ya se encuentra en proceso.

También anunciaron que adherirán al paro del Pit-Cnt previsto para este miércoles, que convocarán a una movilización frente al edificio Cordón durante la semana del 15 de junio, donde además proyectan instalar una carpa como parte de las acciones de protesta.

La resolución también establece que los trabajadores desempeñarán tareas estrictamente ajustadas a los cometidos previstos en la descripción de sus cargos, sin realizar funciones adicionales.

Otro de los puntos planteados por FFOSE refiere a la demora en la aprobación del aumento de guardias. El sindicato afirmó que esa situación resulta “inadmisible” a esta altura del año y manifestó además preocupación porque aún no estaría asegurada la creación de 400 vacantes de ingreso previstas para 2026.

En el comunicado, la federación aclaró que la declaración de conflicto está vinculada exclusivamente al incumplimiento de los acuerdos alcanzados el año pasado y no a la discusión presupuestal en curso. “Es necesario aclarar que esta declaración de conflicto refiere únicamente a la violación del acuerdo del año pasado, y que la lucha presupuestal para el Presupuesto 2027 recién está comenzando”, indicó.

Haciendo agua

FFOSE anunció también que este martes 9 de junio, a las 13.30 horas, lanzarán el programa de streaming del sindicato "Haciendo agua", por la plataforma You Tube.

El programa tendrá una frecuencia quincenal y ofrecerá análisis de la actualidad sindical, entrevistas, debates denuncias e información institucional.

Desde la Secretaría de Comunicación de FFOSE explicaron que la nueva herramienta de comunicación sindical surgió de la necesidad de "fortalecer el vínculo entre el sindicato y las trabajadoras y los trabajadores de todo el país, generando un espacio de información, intercambio y participación que llegue a cada oficina, planta, usina, cuadrilla y lugar de trabajo".

"Hoy la comunicación tiene que estar donde están nuestras compañeras y compañeros. Por eso apostamos a un formato dinámico, cercano y accesible que nos permita informar, debatir, compartir experiencias y seguir construyendo organización colectiva", expresaron.