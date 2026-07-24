Corte en el puerto por Israel: La coordinación por Palestina se manifestó contra la exportación de carne

La manifestación busca “la ruptura de relaciones con Israel” en el marco de “las luchas de solidaridad”, que se profundizaron desde el 2023 en adelante “con la última etapa del genocidio contra los palestinos” explicó la militante. Presionan al gobierno para lograr un pronunciamiento “que esboce las palabras completas de que se trata de un genocidio” y la ruptura de relaciones con Israel “en tanto no respete el derecho internacional”, reclamó.

Para los uruguayos internacionalistas “solidarios con los pueblos oprimidos del mundo, no se puede estar vendiendo carne al ejército genocida”. Por lo tanto la manifestación es “una acción de propaganda para evidenciar, señalar y denunciar la complicidad con el régimen sionista”, finalizó.