En la mañana del viernes la Coordinadora por Palestina y la Coordinadora Marítimo Portuaria realizaron un corte de casi tres horas en la entrada norte del Puerto de Montevideo. Según explicó la referente Alejandra de Bittencourt a Caras y Caretas se enteraron de la llegada de “un barco con destino a Israel” que va a transportar “ganado en pie al Estado genocida”.
Ganado en pie
Corte en el puerto por Israel: La coordinación por Palestina se manifestó contra la exportación de carne
Denuncian “la complicidad con el régimen sionista” y buscan que se rompa relaciones con Israel “en tanto no respete el derecho internacional”.