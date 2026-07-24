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Sindicales Palestina | puerto |

Ganado en pie

Corte en el puerto por Israel: La coordinación por Palestina se manifestó contra la exportación de carne

Denuncian “la complicidad con el régimen sionista” y buscan que se rompa relaciones con Israel “en tanto no respete el derecho internacional”.

Manifestación y corte en el puerto por Palestina, cortesía de la organización

Manifestación y corte en el puerto por Palestina, cortesía de la organización
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Por Redacción de Caras y Caretas

En la mañana del viernes la Coordinadora por Palestina y la Coordinadora Marítimo Portuaria realizaron un corte de casi tres horas en la entrada norte del Puerto de Montevideo. Según explicó la referente Alejandra de Bittencourt a Caras y Caretas se enteraron de la llegada de “un barco con destino a Israel” que va a transportar “ganado en pie al Estado genocida”.

En un comunicado de prensa los convocantes agregaron que “al día de hoy han muerto 450 personas de hambre” de los cuales la mitad son infancias. En Gaza “cuatro de cada cinco niños y niñas padecen niveles de hambre extremo”, señalaron. En ese sentido enfatizaron que se avergüenzan de estos vínculos en los que “Uruguay vende vacas y compra tecnología criminal”. En la manifestación participaron el dirigente sindical Jorge Vignolo y la militante Daniela Lopez, quienes representaron a Uruguay en la Global Sumud Flotilla que intentó entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Un llamado de atención

“Uruguay no puede seguir manteniendo una supuesta neutralidad” que en realidad es “complicidad con un Estado genocida que está masacrando al pueblo palestino”, reflexionó Bittencourt. La manifestación del día de hoy, se motiva en que “Israel está matando de hambre, y utilizando el hambre como forma de guerra para expulsar o eliminar” al pueblo palestino, señaló. “Con la famosa neutralidad” el gobierno permite que se alimente “a ese Ejército genocida, a esa ocupación militar brutal que hay en Palestina”, criticó.

La manifestación busca “la ruptura de relaciones con Israel” en el marco de “las luchas de solidaridad”, que se profundizaron desde el 2023 en adelante “con la última etapa del genocidio contra los palestinos” explicó la militante. Presionan al gobierno para lograr un pronunciamiento “que esboce las palabras completas de que se trata de un genocidio” y la ruptura de relaciones con Israel “en tanto no respete el derecho internacional”, reclamó.

Para los uruguayos internacionalistas “solidarios con los pueblos oprimidos del mundo, no se puede estar vendiendo carne al ejército genocida”. Por lo tanto la manifestación es “una acción de propaganda para evidenciar, señalar y denunciar la complicidad con el régimen sionista”, finalizó.

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