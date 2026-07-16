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Conflicto

"No damos más": FFOSE inició ocupaciones y reclama más personal y presupuesto

Con una amplia plataforma de reclamos y reivindicaciones, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ocupó varias dependencias y dio a conocer las condiciones actuales de trabajo.

FFOSE inició ocupaciones y reclama más personal y presupuesto.

FFOSE inició ocupaciones y reclama más personal y presupuesto.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) comenzó este jueves una serie de ocupaciones en distintos lugares de trabajo de la empresa pública, como parte del conflicto que mantiene con el organismo ante la falta de respuestas a los reclamos vinculados a la dotación de personal, el presupuesto y las condiciones laborales.

Según informó el sindicato en un comunicado y confirmó a Caras y Caretas, las medidas se desarrollaron durante la mañana de este jueves 16 de julio en dependencias de OSE ubicadas en Melo (Cerro Largo), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Canelones, la PTAR de Ciudad de la Costa, el sector Comercial de Ciudad de la Costa, la planta de Laguna del Cisne y la oficina de San José.

Los reclamos de FFOSE

Junto al comunicado, FFOSE difundió un video en el que expone la situación que, a su entender, atraviesan los trabajadores del organismo. Allí afirma que "mientras se anuncian grandes proyectos hay trabajadores que hace años sostienen el servicio sin relevo" y asegura que existen localidades "donde una sola persona debe hacerse cargo de todo".

El sindicato también sostiene que hay "compañeras trabajando solas en turnos nocturnos" y funcionarios "que no pueden descansar porque no existen reemplazos", al tiempo que advierte que "faltan más de 1000 trabajadores" para atender las necesidades del servicio.

En el mismo material audiovisual, FFOSE señala además que "los sistemas informáticos son obsoletos" y que "muchas tareas deben hacerse dos veces porque las herramientas no están integradas". Agrega que "las pérdidas esperan reparación porque no alcanza el personal", mientras denuncia que "las condiciones edilicias son deplorables" y que "se incumplen normas básicas de seguridad".

El sindicato también plantea que "los salarios continúan rezagados en comparación con otros entes públicos" y afirma que "las desigualdades entre contratos y condiciones laborales siguen creciendo", una situación que, según sostiene, "deteriora cada vez más la salud mental de quienes sostienen el servicio".

En el cierre del mensaje, la organización remarca el carácter estratégico de OSE y cuestiona la falta de inversión. "No se comprende la importancia estratégica de un organismo que brinda un servicio esencial: agua, salud y vida para todo el país (...) La paciencia se agotó. Es momento de invertir. (...) Sin trabajadoras y trabajadores no hay futuro para el agua pública".

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