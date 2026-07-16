"No damos más": FFOSE inició ocupaciones y reclama más personal y presupuesto

El sindicato también sostiene que hay "compañeras trabajando solas en turnos nocturnos" y funcionarios "que no pueden descansar porque no existen reemplazos", al tiempo que advierte que "faltan más de 1000 trabajadores" para atender las necesidades del servicio.

En el mismo material audiovisual, FFOSE señala además que "los sistemas informáticos son obsoletos" y que "muchas tareas deben hacerse dos veces porque las herramientas no están integradas". Agrega que "las pérdidas esperan reparación porque no alcanza el personal", mientras denuncia que "las condiciones edilicias son deplorables" y que "se incumplen normas básicas de seguridad".

El sindicato también plantea que "los salarios continúan rezagados en comparación con otros entes públicos" y afirma que "las desigualdades entre contratos y condiciones laborales siguen creciendo", una situación que, según sostiene, "deteriora cada vez más la salud mental de quienes sostienen el servicio".

En el cierre del mensaje, la organización remarca el carácter estratégico de OSE y cuestiona la falta de inversión. "No se comprende la importancia estratégica de un organismo que brinda un servicio esencial: agua, salud y vida para todo el país (...) La paciencia se agotó. Es momento de invertir. (...) Sin trabajadoras y trabajadores no hay futuro para el agua pública".