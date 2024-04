Nuevo Día del Trabajador Rural con derechos incumplidos por patronales y el Estado denuncia UNATRA

Para los asalariados y especialmente aquellos organizados sindicalmente, este día tiene que ser un día de reflexión sobre lo que hemos logrado y todo aquello que nos resta por conseguir. Año a año venimos diciendo que somos trabajadores de segunda en comparación con otros trabajadores que realizan porcentualmente los mismos aportes, pero nosotros no tenemos ni gozamos de iguales beneficios por el mero motivo de ser trabajadores rurales, nuestro acceso al seguro por desempleo es mucho más exigente en cuanto a sus requisitos, por la incorporación de tecnologías o la adaptación a mercados internacionales, haciendo que las zafras sean cada vez mas cortas y no tenemos miedo en decir que nuestro sector es el que más informalidad tiene y genera leyes que no contemplan las necesidades del trabajador rural.

Nuestra vida muchas veces posee muy poco valor, que tenemos que trabajar con maquinaria en mal estado, poniendo en riesgo siempre nuestra vida, donde factores externos a nosotros condicionan nuestra cantidad de jornales, ya sean cuestiones climáticas, logísticas o por decisiones empresariales.

En los últimos años se han perdido muchas vidas de trabajadores, pero no se ha visto que la ley de responsabilidad empresarial o que se apliquen en este sector.

trabajador rural tormenta.jpg

Además de los vaciamientos legales referentes al trabajo y exposición a los productos Agrotóxicos, no existe un real control sobre las distintas combinaciones que se hacen de estos productos y que en definitiva no sabemos que riesgos reales traen para la salud de los trabajadores. Tampoco existe un real control de la habilitación para su uso. Se le exige al trabajador la aplicación de estos productos, casi siempre sin las protecciones adecuadas reglamentadas.

Allá por el 2005 cuando se retoman las negociaciones colectivas éramos tres sectores los que estábamos sumergidos (domésticas, policías y rurales), a pesar de nuestras diferencias en lo referente a salario nosotros todavía estamos muy sumergidos y basta mirar los salarios del sector para ver que nuestra base está apenas por encima del Sueldo Mínimo Nacional y que en algunos sectores en enero cuando se aplica el nuevo valor se tiene que recurrir a un ajuste de algunas categorías porque quedan por debajo.

Este sector está conformado principalmente por trabajadoras, muchas de ellas, madres, jefas de hogar y con hijos a cargo, las cuales deben por los requerimientos de traslados ausentarse durante más de 12 horas de hogar, sin que el estado les brinde una verdadera solución para el cuidado de sus hijos, ya que como todos los planes existentes, están sólo pensados, para los trabajadores de la ciudad, aunque tenemos que ser claros en que el concepto del trabajador rural viviendo en el campo, ya no es una realidad, la mayor parte de los trabajadores viven en centros poblados, en las periferias a esto se agrega que compañeros viven en zonas inundables, y a pesar de que los planes nacionales de acceso a MEVIR que en su momento fueron pensados para este fin, la realidad de hoy dice que menos del 5% de las asignaciones de viviendas son para trabajadores rurales, tampoco son la solución, porque los asalariados rurales tenemos poder de compra pero no de ahorro, por lo cual en caso de acceder a planes como este sería imposible el mantener un alquiler, la cuota de la nueva casa y tener disposición horaria para cumplir lo requerido por MEVIR".

2023-Trabajadores-rurales.jpg

Reivindicaciones

Este nuevo 30 de abril la UNATRA sigue reclamando:

NO MAS MUERTES: a pesar de existir el decreto 38/022 que establece la creación de protocolo en caso de fenómenos climáticos adversos, pero sigue estando bajo la sola y única perspectiva del empresario la decisión de si se cumplen los parámetros para su implementación. Otro grave problema es que se dejó de lado, como pedíamos los trabajadores, de que fuera a través de las alertas rojas el organismo estatal INUMET.

Otro factor importante como se expresó es que gran parte de los trabajadores de este sector viven en centros urbanos y la mayoría de las veces para concurrir al trabajo lo hacen por medios propios y mayormente en motos, que circulan por rutas nacionales con lluvias y vientos fuertes, por tanto, también habría que reglamentar, que en estas ocasiones se garanticen excepciones y/o tolerancias, como la no pérdida de jornal, no suspensiones ni pérdida de beneficios. Es sabido que para no perder el día los trabajadores salen igual poniendo en riesgo la vida y ni siquiera están cubiertos por el BSE.

Tampoco cuando hay accidentes o muertes por maquinaria, la determinación de su estado no es a través de una inspección oficial, sino que por certificaciones de terceros que la patronal debe suministrar, lo que no es garantía para el damnificado.

GÉNERO: Qué más ejemplo de un sector patriarcal y machista que cuando vemos una solicitud de personal dice; “Se busca matrimonio hombre para tareas de campo y mujer para limpieza”. Partamos de que tiene que ser un matrimonio donde el género ya están determinado, a pesar de que en nuestro país existe el matrimonio igualitario. Necesitamos que la asignación de las tareas rompa el esquema machista y el de etiquetar a las personas que históricamente se ha aplicado en el campo y se den las mismas oportunidades a todos los trabajadores sin importar su género.

Así como ha sido una reivindicación histórica de nuestras organizaciones de a “igual tarea igual remuneración”, que esto permita el desarrollo personal por igual, ¿cuántas mujeres capatazas hay?, ¿Cuántas mujeres laborando con tractor o maquinaria agrícola vemos?, seguimos en un sector muy machista al momento de dar responsabilidad y puestos jerárquicos a las compañeras.

MAYOR CONTROL DEL ESTADO CON INSPECCIONES: es nuestro entender que el estado a través del MTSS no está controlando adecuadamente, no se ven inspecciones como las que se hacen en temporada a los balnearios, solo participan cuando hay denuncias o lamentamos la pérdida de un trabajador, debería y reclamamos que se hagan de forma regular con un sentido de prevención y educación, no es posible que los establecimientos no se den los materiales básicos de seguridad, no se les suministre agua potable a los trabajadores y muchas más irregularidades, pero sobre todo que se aplique un único criterio por parte del cuerpo inspector, porque depende mucho de quien concurra a la inspección que es lo que aplica, en tanto que si va otro inspector que tiene un libro distinto desestimando lo del anterior y utilizando otros criterios, así no podemos seguir.

RECUPERACIÓN SALARIAL: como todos sufrimos la pandemia, nosotros no pudimos resguardanos en nuestras casas ni trabajar a distancia, porque sino hubiéramos tenido escasez de alimentos en los supermercados, tampoco se hubiera dado las exportaciones récord que se dieron en ese período. Si quienes tuvieron la mala fortuna de haber contraído el COVID perdieron jornales que nadie les garantizó, tampoco tuvimos una consideración especial en los consejos de salarios donde se nos aplicó el año puente porque lo recuperaríamos después, pero pasados los años todavía no lo hemos recuperado, tampoco cuando el estado salió en defensa de los “mallas oro” y el propio presidente nos dijo en conferencia de prensa que los trabajadores lo recuperaríamos con el DERRAME de ingresos que volcarían al país estos empresarios, el cual los trabajadores seguimos esperando.

El sector empresarial siempre tiene subsidios, ya sea por sequía, por lluvia, por vientos, por granizo, pero preguntamos, ¿cuándo los trabajadores vamos a ser subsidiados?, somos el sector más sumergido referente a salarios, donde mayor informalidad hay y que menos somos valorados, se acuerdan de nosotros sólo cuando somos noticias por la muerte de un compañero o por esta fecha en particular. Es por tanto que reivindicamos un tratamiento especial para los asalariados de este sector en la próxima ronda de consejos de salarios.

PARTICIPACIÓN IGUALITARIA: en muchos órganos de decisiones del estado el sector empresarial tiene representación y son consultados, pero nunca y en ningún órgano se toma en consideración la experiencia de los trabajadores que somos los que realmente llevamos adelante las tareas y conocemos los riesgos que ellas implican, es por tanto que queremos el mismo nivel de participación que tiene el sector empresarial en los distintos ministerios.

PREVISIÓN SOCIAL: durante muchos años hemos venido reclamando un trato preferencial con rebaja en la edad jubilatoria, pero ahora con la reforma en lugar de bajarla la suben, todo sin contemplar que el trabajo rural en muchos de los sectores es muy desgastante de la salud, a lo que se agrega el tipo de posturas y sobre todo las labores repetitivas, donde la gran mayoría terminamos con problemas de columna, que es un mal propio del sector, pero que no es una enfermedad profesional reconocida, por tanto ante la necesidad de un jornal, muchos compañeros deben convivir con el dolor de forma permanente. Destacamos que la tramitación de jubilaciones anticipadas por salud está cada vez más inaccesible por las juntas médicas, sabemos y tenemos compañeros que apenas se pueden mover e igualmente les dicen que tienen que volver a trabajar sin tener noción de las exigencias y perjuicios para la salud son con la mirada desde la ciudad y no con la realidad diaria. Por tanto, reclamamos un trato especial para el sector en lo referente a las condiciones para acceder más tempranamente a la jubilación. También reclamamos la reducción de la cantidad de jornales para acceder al seguro de paro, que al menos nos iguale al resto de los trabajadores privados".

"A todos los trabajadores rurales del Uruguay, muy especialmente a los asalariados y sobre todo a aquellos compañeros y compañeras organizados vaya nuestro saludo y reconocimiento por ser pilares de nuestra sociedad, aunque no reciban el reconocimiento debido. Pero debemos redoblar las fuerzas", termina diciendo el comunicado.