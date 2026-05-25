Ante los anuncios de posible gasto cero en la próxima Rendición de Cuentas, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), cruzó al Gobierno. "El objetivo del Poder Ejecutivo es que sus números cierren a cualquier costo", afirma la gremial.
elevando el tono
COFE cruzó al gobierno por anuncio de gasto cero en la Rendición de Cuentas
La posibilidad de que la Rendición de Cuentas no incluya gastos motivó la queja de COFE que denuncia que el objetivo del gobierno es que "cierren los números".