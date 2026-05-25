COFE cruzó al gobierno por anuncio de gasto cero en la Rendición de Cuentas

Para COFE, esto supone que no se podrán usar partidas pendientes y que la ley presupuestal no asignará partidas adicionales al Presupuesto votado el año pasado.

Recuerda que el gobierno anunció que la infancia era prioridad, con la inclusión de aumento de partidas de gasto social según lo acordado en el Diálogo Social.

COFE y los funcionarios

"En lo referente a funcionarios, el gobierno vuelve a reafirmar el mismo criterio: todo deberá financiarse mediante reasignaciones internas", agrega el gremio.

Sostiene que mientras que "el gobierno establece como uno de los criterios la eficiencia fiscal", por otro lado "continúa con los nombramientos de encargaturas a dedo en todo el Estado".

Finalmente, dice que rechaza "la política de ajuste y de costo cero impulsada por el gobierno" y considera que se debe "convocar en forma urgente los ámbitos de negociación colectiva con el Poder Ejecutivo a los efectos de intercambiar sobre la próxima Rendición de Cuentas".