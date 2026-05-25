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COFE cruzó al gobierno por anuncio de gasto cero en la Rendición de Cuentas

La posibilidad de que la Rendición de Cuentas no incluya gastos motivó la queja de COFE que denuncia que el objetivo del gobierno es que "cierren los números".

COFE rechaza Rendición con gasto cero.

COFE rechaza Rendición con gasto cero.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Ante los anuncios de posible gasto cero en la próxima Rendición de Cuentas, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), cruzó al Gobierno. "El objetivo del Poder Ejecutivo es que sus números cierren a cualquier costo", afirma la gremial.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas debe ir al Parlamento en el correr del mes de junio.

Tras analizar los lineamientos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió a los diferentes organismos, COFE concluye que "el objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población", sino "que sus números cierren a cualquier costo. Para esto aplicaría una política de "costo cero" y de resignación del gasto ya ejecutado".

Para COFE, esto supone que no se podrán usar partidas pendientes y que la ley presupuestal no asignará partidas adicionales al Presupuesto votado el año pasado.

Recuerda que el gobierno anunció que la infancia era prioridad, con la inclusión de aumento de partidas de gasto social según lo acordado en el Diálogo Social.

COFE y los funcionarios

"En lo referente a funcionarios, el gobierno vuelve a reafirmar el mismo criterio: todo deberá financiarse mediante reasignaciones internas", agrega el gremio.

Sostiene que mientras que "el gobierno establece como uno de los criterios la eficiencia fiscal", por otro lado "continúa con los nombramientos de encargaturas a dedo en todo el Estado".

Finalmente, dice que rechaza "la política de ajuste y de costo cero impulsada por el gobierno" y considera que se debe "convocar en forma urgente los ámbitos de negociación colectiva con el Poder Ejecutivo a los efectos de intercambiar sobre la próxima Rendición de Cuentas".

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