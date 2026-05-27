Sindicato de la salud privada para este miércoles con movilización

Sostuvo que para los trabajadores es necesario discutir "cómo cuidan a los que cuidan". "Entendemos oportuno, necesario y urgente discutir las necesidades y los planteos que hacemos los trabajadores, entre otras cosas, para mejorarle la condición de trabajo a los compañeros y además también para brindar una correcta asistencia a nuestros usuarios", afirmó.

Franco llevó tranquilidad a los usuarios y aseguró que los servicios se cumplirán con guardia gremial.

Amenaza narco en el Hospital del Cerro

Funcionarios de la salud manifestaron preocupación luego de que apareciera un cartel con una amenaza vinculada al narcotráfico dentro del bajo del Hospital del Cerro. El mensaje, realizado con letras recortadas, decía: “Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo”.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, señaló que existe inquietud entre los trabajadores debido a los hechos registrados en los últimos días en la zona.

“La zona ha estado bastante movida en los últimos días. Hoy en la tarde también hubo incidentes con armas de fuego alrededor de la zona del hospital. Estamos preocupados por el hospital y por los móviles que están en territorio trabajando también en la zona”, afirmó Pereira.

Según explicó, durante la jornada autoridades del Ministerio del Interior y de ASSE recorrieron el centro de salud junto a la comisión interna para conocer la situación planteada por los trabajadores. En ese marco, el sindicato solicitó un refuerzo policial.

“Le hemos solicitado que haya un refuerzo policial por parte del Ministerio del Interior, por lo menos estos días que la zona está bastante movida con los asesinatos que hubo, estas situaciones que se dieron y esta amenaza que aparece dentro del propio hospital”, indicó.

Pereira sostuvo además que el clima de tensión también afecta a usuarios y funcionarios. “El nerviosismo se traslada a los trabajadores y usuarios. Nosotros entendemos que este mensaje no se puede tomar a la ligera”, expresó.

El dirigente agregó que la situación fue comunicada a las autoridades de ASSE y reiteró el reclamo de mayores medidas de seguridad tanto para el personal que trabaja dentro del hospital como para los equipos que realizan tareas en territorio.