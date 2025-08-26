Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales paro |

otro más

Sunca convoca a paro parcial por duelo para este miércoles por muerte de un trabajador

El accidente se registró el lunes 25 de agosto en una obra en la zona de Sayago y se cobró la vida de un trabajador de 51 años.

Falleció un trabajador de la construcción y Sunca convocó a un paro nacional parcial.

Falleció un trabajador de la construcción y Sunca convocó a un paro nacional parcial.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

A consecuencia de la muerte de un trabajador en un accidente laboral el pasado lunes 25 de agosto, el sindicato de la construcción (Sunca) convoca a un paro general parcial por duelo para el miércoles 27 entre las 9 y las 13.

El accidente tuvo lugar en una obra ubicada Maria Orticochea y Av Gral Garzon (Sayago), cuando el trabajador Germán de Abreu, de 51 años, casado padre de una hija mayor de edad, se encontraba operando una maquina retro-excavadora, realizando tareas de demolición, cuando en determinado momento una estructura se desploma cayendo encima de la maquinaria lo cual produce también la muerte del operario.

Por otra parte, indica el Sunca que este miércoles la Inspección General de Trabajo (IGTSS) dio a conocer el resultado final de la investigación del accidente laboral ocurrido el 30 de julio de 2025 en una finca ubicada en la calle Aurora 478 ( barrio La Teja ), Montevideo, en la que falleciera el trabajador Jose Filosi de 66 años , casado, padre de un hija mayor de edad, como consecuencia de una caída de altura aproximadamente cuatro metros.

Paro Parcial

En consecuencia el Sunca "se solidariza con la familia de los trabajadores fallecidos en estos dos accidentes laborales convocando a un paro Nacional Parcial por Duelo de 9:00 a 13:00 Horas de toda la industria para mañana Miércoles 27 agosto".

Agrega que en las obras que existan horarios desfasados el cumplimiento del paro lo determinara cada asamblea, siempre y cuando se respete las condiciones de paro parcial de la medida.

En consecuencia, el Sunca continúa reivindicando la convocatoria a un dialogo Nacional sobre la Seguridad y Salud Laboral, así como impulsar la aprobación de una Ley Nacional sobre estos temas.

De la misma forma reclama ampliar el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTSS), la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas infraestructura.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar