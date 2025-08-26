Sunca convoca a paro parcial por duelo para este miércoles por muerte de un trabajador

Por otra parte, indica el Sunca que este miércoles la Inspección General de Trabajo (IGTSS) dio a conocer el resultado final de la investigación del accidente laboral ocurrido el 30 de julio de 2025 en una finca ubicada en la calle Aurora 478 ( barrio La Teja ), Montevideo, en la que falleciera el trabajador Jose Filosi de 66 años , casado, padre de un hija mayor de edad, como consecuencia de una caída de altura aproximadamente cuatro metros.