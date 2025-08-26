Sunca convoca a paro parcial por duelo para este miércoles por muerte de un trabajador

Paro Parcial
En consecuencia el Sunca "se solidariza con la familia de los trabajadores fallecidos en estos dos accidentes laborales convocando a un paro Nacional Parcial por Duelo de 9:00 a 13:00 Horas de toda la industria para mañana Miércoles 27 agosto".
Agrega que en las obras que existan horarios desfasados el cumplimiento del paro lo determinara cada asamblea, siempre y cuando se respete las condiciones de paro parcial de la medida.
En consecuencia, el Sunca continúa reivindicando la convocatoria a un dialogo Nacional sobre la Seguridad y Salud Laboral, así como impulsar la aprobación de una Ley Nacional sobre estos temas.
De la misma forma reclama ampliar el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTSS), la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas infraestructura.