Sunca convoca a paro nacional parcial por muerte de un trabajador

Ante esto el Sunca convoca a un paro nacional parcial por duelo de 9 a 13 de toda la industria para el viernes 15 de agosto.

Indica que en las obras donde existan horarios desfasados "el cumplimiento del paro lo determinara cada asamblea, siempre y cuando se respete las condiciones de paro parcial de la medida".

Sunca convoca al diálogo

Como en anteriores oportunidades el Sunca insiste en la convocatoria a un Diálogo Nacional sobre la Seguridad y Salud Laboral e impulsar la aprobación de una Ley Nacional sobre estos temas, ampliar el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

Asimismo propone realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas.

Datos proporcionados por el MTSS y el propio Sunca indican que en lo que va del año se han superado las 30 muertes en accidentes laborales.