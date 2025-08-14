Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

fue en mercedes

Sunca convoca a paro nacional parcial por muerte de un trabajador

El paro está motivado por la muerte de un trabajador en la ciudad de Mercedes a consecuencia de la caída de un muro.

Por Fabián Tapia

El sindicato de la construcción (Sunca) convoca para este viernes 15 de agosto un paro nacional parcial por duelo a consecuencia de la muerte de un trabajador en la ciudad de Mercedes. La medida se extenderá entre la 9 y las 13 en toda la industria.

Señala el Sunca que el pasado miércoles 13 de agosto, en horas de la mañana, ocurrió un accidente laboral fatal en una obra de la ciudad de Mercedes, Soriano, a consecuencia del cual perdió la vida el trabajador Fabian Aguilera de 56 años de edad, casado y padre de tres hijos mayores de edad.

De acuerdo a la información en poder del Sunca el trabajador fue contratado para realizar tareas de reforma de una casa cuando en determinado momento parte de un muro se derrumbó cayendo sobre él. Como consecuencias de los golpes recibidos Aguilera falleció en horas de la tarde noche luego de estar internado en un CTI de esa ciudad.

Ante esto el Sunca convoca a un paro nacional parcial por duelo de 9 a 13 de toda la industria para el viernes 15 de agosto.

Indica que en las obras donde existan horarios desfasados "el cumplimiento del paro lo determinara cada asamblea, siempre y cuando se respete las condiciones de paro parcial de la medida".

Sunca convoca al diálogo

Como en anteriores oportunidades el Sunca insiste en la convocatoria a un Diálogo Nacional sobre la Seguridad y Salud Laboral e impulsar la aprobación de una Ley Nacional sobre estos temas, ampliar el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

Asimismo propone realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas.

Datos proporcionados por el MTSS y el propio Sunca indican que en lo que va del año se han superado las 30 muertes en accidentes laborales.

