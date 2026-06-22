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Sindicales paro | puerto | TCP

Sindicato TCP-NELSURY

Paro de 48 horas en puerto de Montevideo por diferencias en negociación de nuevo convenio colectivo

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió en una asamblea realizar un paro de 48 horas hasta las 7 de la mañana del miércoles 24.

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Paro de 48 horas en el puerto de Montevideo. 
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Por Redacción Caras y Caretas

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) permanecerá sin actividad hasta el miércoles a las 7 de la mañana, luego de que la asamblea del sindicato de trabajadores resolviera realizar un paro de 48 horas tras rechazar una propuesta presentada por la empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo.

El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, indicó que los trabajadores vienen negociando desde abril con la empresa el nuevo convenio colectivo. "Hoy en día, estamos sin convenio colectivo, no pudimos abordar un acuerdo para poder pasar de un convenio al otro", afirmó en rueda de prensa.

Estabilidad laboral: jornales asegurados en el debate

El sindicalista portuario, explicó que las negociaciones permanecen estancadas por la falta de avances en los principales reclamos de los trabajadores que tienen que ver con la estabilidad laboral, puesto que la realidad de algunos operarios que se desempeñan en la terminal es diferente a la de otros.

En ese sentido, Reinaldo detalló que en TCP hay unos 550 contratos de trabajadores con 13 jornales asegurados, otros con 15, 18 y otros con 20. Desde el sindicato, piden que se les asegure 25 jornales, unas 200 horas mensuales.

El sindicato sostiene que la empresa se encuentra en condiciones de otorgar esas garantías, aunque la propuesta presentada por TCP no contempla ese punto.

La medida implica la paralización total de la terminal de contenedores de TCP, el 80% de la operativa del puerto de Montevideo con el consecuente impacto sobre el comercio exterior.

Sobre la afectación a la operativa de buques, Reinaldo indicó que mantuvieron contactos previos con la Unión de Exportadores del Uruguay, Y con los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a quienes advirtieron sobre el posible agravamiento del conflicto.

Comunicado de TCP

La empresa emitió un comunicado en el que confirmó el paro de actividades por Asamblea Sindicato TCP-NELSURY e informó a los usuarios que "la atención de camiones será retomada el miércoles 24/06 a las 07:00 HS".

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