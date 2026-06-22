Paro de 48 horas en puerto de Montevideo por diferencias en negociación de nuevo convenio colectivo

En ese sentido, Reinaldo detalló que en TCP hay unos 550 contratos de trabajadores con 13 jornales asegurados, otros con 15, 18 y otros con 20. Desde el sindicato, piden que se les asegure 25 jornales, unas 200 horas mensuales.

El sindicato sostiene que la empresa se encuentra en condiciones de otorgar esas garantías, aunque la propuesta presentada por TCP no contempla ese punto.

La medida implica la paralización total de la terminal de contenedores de TCP, el 80% de la operativa del puerto de Montevideo con el consecuente impacto sobre el comercio exterior.

Sobre la afectación a la operativa de buques, Reinaldo indicó que mantuvieron contactos previos con la Unión de Exportadores del Uruguay, Y con los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a quienes advirtieron sobre el posible agravamiento del conflicto.

Comunicado de TCP

La empresa emitió un comunicado en el que confirmó el paro de actividades por Asamblea Sindicato TCP-NELSURY e informó a los usuarios que "la atención de camiones será retomada el miércoles 24/06 a las 07:00 HS".