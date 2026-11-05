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Sindicales

en una obra del cordón

Paro de la construcción este viernes ante la muerte de un trabajador

Ante el accidente que costó la vida de un trabajador, la Inspección de Trabajo exhortó a extremar los cuidados en el trabajo.

Sunca para ante una nueva muerte en la construcción.

Sunca para ante una nueva muerte en la construcción.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

A consecuencia de la muerte de un trabajador en una obra en Montevideo, el sindicato de la construcción (Sunca) paraliza las actividades este viernes 6 de noviembre entre las 9 y las 13.

Tras el accidente, la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) exhortó a trabajadores y empresarios de la construcción "a extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo".

El accidente tuvo lugar en el local de una automotora en Daniel Muñoz 1982, Cordón, Montevideo, cuando Gustavo Ruiz de 51 años, empleado de la empresa Brick Montevideo SRL, se encontraba cambiando una chapa en el local cuando cayó desde una altura de seis metros, perdiendo la vida.

A consecuencia de esto, el Sunca convoca a un paro nacional parcial por duelo de 9 a 13 en toda la industria para este viernes 6 de noviembre.

Seguridad en la construcción

Por su parte, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), a través de su inspector general, Luis Puig, exhortó a trabajadores y cámaras empresariales de la industria de la construcción "a extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo, ante el incremento del riesgo de accidentes que se registra habitualmente en esta época del año".

Señala que entre los factores que pueden aumentar la exposición a riesgos, se cuentan el comunicado señala "la proximidad de la licencia, las altas temperaturas y el cansancio acumulado, así como aspectos vinculados a la organización del trabajo".

En ese contexto, la IGTSS convoca "a fortalecer las medidas preventivas y la coordinación entre trabajadores y empleadores en cada obra, promoviendo la participación y el intercambio en los ámbitos bipartitos de seguridad y salud".

Asimismo, destaca la importancia de planificar las tareas de acuerdo con las condiciones climáticas y laborales, garantizar la hidratación, los descansos y las medidas de protección necesarias, y priorizar siempre la integridad de las personas trabajadoras.

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