Paro de la construcción este viernes ante la muerte de un trabajador

A consecuencia de esto, el Sunca convoca a un paro nacional parcial por duelo de 9 a 13 en toda la industria para este viernes 6 de noviembre.

Seguridad en la construcción

Por su parte, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), a través de su inspector general, Luis Puig, exhortó a trabajadores y cámaras empresariales de la industria de la construcción "a extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo, ante el incremento del riesgo de accidentes que se registra habitualmente en esta época del año".

Señala que entre los factores que pueden aumentar la exposición a riesgos, se cuentan el comunicado señala "la proximidad de la licencia, las altas temperaturas y el cansancio acumulado, así como aspectos vinculados a la organización del trabajo".

En ese contexto, la IGTSS convoca "a fortalecer las medidas preventivas y la coordinación entre trabajadores y empleadores en cada obra, promoviendo la participación y el intercambio en los ámbitos bipartitos de seguridad y salud".

Asimismo, destaca la importancia de planificar las tareas de acuerdo con las condiciones climáticas y laborales, garantizar la hidratación, los descansos y las medidas de protección necesarias, y priorizar siempre la integridad de las personas trabajadoras.