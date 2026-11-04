Docentes paran por 24 horas y ocupan liceos: qué reclaman y a quiénes afecta la medida

¿Por qué paran los docentes?

El principal reclamo de los profesores es contar con más recursos para garantizar la seguridad y mejorar la convivencia dentro de los liceos.

En concreto, ADES reclama la contratación de funcionarios de portería, más adscriptos y la incorporación de psicólogos y otros profesionales que integren equipos multidisciplinarios.

El sindicato también plantea la necesidad de fortalecer las redes de atención que permitan abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan los estudiantes y sus familias.

Para los docentes, estas medidas son necesarias para prevenir situaciones de violencia, atender los conflictos y generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

ADES sostiene que la falta de respuestas presupuestales y las dificultades para aplicar los protocolos existentes llevaron a convocar la medida de 24 horas, acompañada de ocupaciones.

¿Qué liceos serán ocupados?

De acuerdo con lo informado por el sindicato en sus redes sociales, los liceos 26 y 71 serán ocupados en principio durante la jornada de paro.

Sin embargo, ADES aclaró que la lista de centros educativos podía modificarse y que las ocupaciones estaban pendientes de confirmación al momento de difundirse el comunicado.

Los más de 12 centros educativos que denunciaron situaciones de violencia

En su comunicado, ADES señaló que durante el año lectivo los núcleos sindicales de más de una docena de instituciones denunciaron hechos que, según el gremio, ponen en riesgo la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores.

Entre los centros mencionados se encuentran los liceos 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70 y 71. También aparecen CECAP y otras instituciones.

El sindicato responsabiliza al Estado y a las autoridades de la educación por el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio, y sostiene que los centros educativos reflejan problemáticas sociales más amplias.

En ese sentido, ADES considera que las instituciones educativas son «cajas de resonancia de la violencia estructural» y del deterioro de las condiciones de vida.