"Esperamos una señal": Fenapes para en todo el país y reclama más recursos para la educación

Recursos para la educación pública

Según señaló, el sindicato apostó inicialmente a profundizar las instancias de diálogo y negociación con las autoridades, con la expectativa de obtener garantías de mayores recursos para la educación pública. Sin embargo, al no visualizar avances concretos, Fenapes resolvió activar la medida de paro y movilización.

La jornada incluye actividades en todo el territorio nacional. En Montevideo, además, se suma al paro la regional de Afutu, mientras que en varios departamentos se desarrollan concentraciones y actos locales. Mandacen adelantó que dirigentes sindicales participarían de actividades en el departamento de San José antes de trasladarse a la capital para una concentración frente a la Torre Ejecutiva.

Reunión con el presidente Yamandú Orsi

El dirigente sindical expresó además la expectativa de que en las próximas horas se concrete una reunión con el presidente Yamandú Orsi y representantes del Poder Ejecutivo, con el objetivo de revisar el mensaje presupuestal y asegurar recursos adicionales para el sistema educativo.

Mandacen recordó que durante las recientes movilizaciones sindicales el tema educativo ocupó un lugar central en los discursos de las autoridades de la enseñanza y consideró que existe margen político para abrir nuevas instancias de negociación. En ese sentido, destacó la trayectoria de Orsi como docente y su vínculo histórico con la educación pública y con la propia Fenapes durante sus años de militancia sindical.

El principal foco de preocupación del gremio es la insuficiencia presupuestal. Según explicó el secretario general, el presupuesto quinquenal aprobado anteriormente ya implicaba una reducción del peso relativo de la inversión educativa respecto al Producto Interno Bruto.

Necesidades presupuestales

A esto se suma, indicó, la diferencia entre las necesidades planteadas por la Administración Nacional de Educación Pública y las previsiones del gobierno. Mientras la ANEP había solicitado originalmente unos 8.500 millones de pesos adicionales respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo, recientemente el organismo ajustó su pedido a unos 3.000 millones de pesos extra.

No obstante, Mandacen advirtió que incluso esa cifra enfrenta dificultades, ya que, según les fue comunicado en una reunión bipartita con autoridades del organismo, esos recursos aún no cuentan con el respaldo ni el acuerdo del Poder Ejecutivo.

Para Fenapes, el escenario genera incertidumbre sobre la posibilidad real de fortalecer el financiamiento de la educación pública durante este período presupuestal. El dirigente sostuvo además que el debate no debería plantearse como una disputa entre áreas sensibles del Estado, como salud, vivienda o políticas sociales.

“Creemos que la señal política debe ser otra”, afirmó, al señalar que el país debe encontrar mecanismos para reforzar la inversión educativa sin afectar recursos destinados a otros sectores vulnerables.