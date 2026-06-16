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Preconflicto en la bebida ante falta de respuestas a situación de Norteña

La planta de Norteña, propiedad de la multinacional, está paralizada y decenas de trabajadores en el seguro de paro; la FOEB reclama soluciones.

La bebida en conflicto.

La bebida en conflicto.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Desde el pasado mes de marzo, la planta de Norteña de Paysandú, propiedad de la multinacional AmBev, se encuentra paralizada y su personal en el seguro de paro. Los trabajadores reclaman respuestas, pero nadie se las da. Por esa razón, este martes la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) se declaró en preconflicto.

En declaraciones a Radio Monte Carlo, Eduardo Alza, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña en Paysandú, dijo que a tres meses del cese de actividades no se sabe qué sucederá con esta unidad.

Alza informó que esta situación afecta a 100 trabajadores directos y 300 indirectos.

Exigimos y reclamamos que haya un escenario claro y conciso para ver si esta unidad productiva va a seguir en funcionamiento o no y en qué condiciones lo haría si continuara en funcionamiento”, apuntó.

Crisis desde marzo

La situación de Norteña se disparó el pasado mes de marzo, cuando la multinacional resolvió un alto en la producción, medida que afectó al personal que fue enviado al seguro de paro. Alegaba para esta medida el exceso de stock de malta, la caída del consumo de cerveza en Brasil, los altos costos de producción y logística y la incidencia de un tipo de cambio desfavorable.

En junio comenzamos el cuarto mes de la parada de la fábrica. Si bien veníamos con una incertidumbre importante, a nivel local conversamos con la gerencia, que nos informaba que en algún punto se iba a realizar el intercambio de información entre el gobierno y la empresa. Pero la gerencia local no estaba invitada a esas negociaciones, sino que lo hacía el directorio de AmBev”, señaló Alza al diario sanducero El Telégrafo.

Medidas por la bebida

Por su parte, la empresa comenzó a buscar mejoras con el gobierno uruguayo. En abril, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, recibió a ejecutivos de la multinacional brasileña para comenzar un intercambio de información, a fin de identificar herramientas para hacer viable la producción en Paysandú.

La medida considerada es el aumento de la devolución de tributos a las exportaciones de malta, que se ubica en el 3% y que AmBev solicita llevar a 6%.

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