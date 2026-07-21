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Sindicales Intergremial Marítima | trabajadores |

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Intergremial Marítima se movilizó en el puerto; denuncian competencia desleal

Sostienen los trabajadores que la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio de Defensa incumplen con la ley en lo referido a los permisos de trabajo.

Movilización de la Intergremial Marítima.

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Los trabajadores del mar, nucleados en la Intergremial Marítima, se movilizaron este martes en la rambla portuaria en reclamo de respeto a los puestos de trabajo en el sector. Denuncian competencia desleal en el sector, ya que hay empresas que contratan personal extranjero al que le pagan por debajo de los laudos.

Facundo Montaña, dirigente del Centro de Maquinistas Navales y de la Intergremial, dijo a Caras y Caretas que tanto la Prefectura Nacional Naval (PNN) como el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) han aumentado la entrega de permisos waiver, lo que permite la operación en aguas uruguayas de barcos extranjeros con tripulaciones extranjeras.

"Hay un proyecto de ley en el Parlamento que regula esta actividad", agregó. "Nosotros estamos reclamando que se desarchive y sea considerado, ya que es una forma de defender el trabajo nacional", precisó.

En este sentido, indicó que en la industria pesquera "se está contratando trabajadores del exterior, en condiciones de semiesclavitud desde Indonesia". Destacó que estos operarios trabajan sin beneficios sociales y cobrando por debajo de los laudos, "lo que constituye una competencia desleal".

Reclaman se cumpla la ley

Montaña indicó que el tema ha sido denunciado ante la Inspección Nacional de Trabajo, que lo ha reconocido, pero "hasta el momento no tenemos novedades".

"Reclamamos que la Prefectura cumpla la ley", indicó, y en este sentido dijo que los sindicatos han sido convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a una "instancia multisectorial". "Estamos a la espera de que se fije la reunión", agregó.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen las movilizaciones y en los próximos días volverán a adoptar medidas.

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