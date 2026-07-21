Intergremial Marítima se movilizó en el puerto; denuncian competencia desleal

En este sentido, indicó que en la industria pesquera "se está contratando trabajadores del exterior, en condiciones de semiesclavitud desde Indonesia". Destacó que estos operarios trabajan sin beneficios sociales y cobrando por debajo de los laudos, "lo que constituye una competencia desleal".

Reclaman se cumpla la ley

Montaña indicó que el tema ha sido denunciado ante la Inspección Nacional de Trabajo, que lo ha reconocido, pero "hasta el momento no tenemos novedades".

"Reclamamos que la Prefectura cumpla la ley", indicó, y en este sentido dijo que los sindicatos han sido convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a una "instancia multisectorial". "Estamos a la espera de que se fije la reunión", agregó.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen las movilizaciones y en los próximos días volverán a adoptar medidas.