Los trabajadores del mar, nucleados en la Intergremial Marítima, se movilizaron este martes en la rambla portuaria en reclamo de respeto a los puestos de trabajo en el sector. Denuncian competencia desleal en el sector, ya que hay empresas que contratan personal extranjero al que le pagan por debajo de los laudos.
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Intergremial Marítima se movilizó en el puerto; denuncian competencia desleal
Sostienen los trabajadores que la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio de Defensa incumplen con la ley en lo referido a los permisos de trabajo.